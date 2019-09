Međunarodni sajam halal-industrije Sarajevo Halal Fair (SHF) ponovo će ove godine na jednom mjestu okupiti predstavnike halal-industrije iz zemalja jugoistočne Evrope i svijeta u kojima je razvijena ova industrija, kao i multinacionalnih kompanija koje su na globalnom tržištu prisutne sa halal-proizvodima i uslugama.

Foto: Fena

SHF po drugi put organiziraju Bosna Bank International (BBI), Islamic Development Bank Group (IsDB) i IsDB Group Business Forum THIQAH u saradnji sa Islamskom zajednicom u BiH, a bit će održan u Sarajevu od 26. do 28. septembra pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića.



Partner sajma je Vlada Kantona Sarajevo koja je, kako je kazao premijer Edin Forto, prepoznala značaj SHF za privredu KS i BiH.



- U razgovorima s organizatorima shvatili smo da je ovo jedan od onih rijetkih događaja koji stavljaju Sarajevo na svjetsku mapu. Ne postoji u regiji ovakvi događaji koji pružaju priliku našim firmama da se stave na raspolaganje svjetski rastućem tržištu halal hrane. Ovo je nešto što ćemo i u budućnosti podržati jer je to prilika u stvari za sve ono za što se mi borimo, a to je zapošljavanje i ekonomski rast – istakao je Forto na pres-konferenciji povodom predstojećeg SHF.



Prema riječima predsjednika Uprave Bosnia Bank International (BBI) Amera Bukvića, ovo je dobar primjer javno privatnog partnerstva za dobrobit građana i BiH.



- Ove godine očekujemo još veći događaj nego lani, učestvovat će velike delegacije iz cijelog svijeta i to pozicionira Sarajevo kao centar za proizvodnju halal hrane za Evropu. Pored hrane u fokusu je i promocija turizma – naglasio je Bukvić.



Izdvojio je neke manifestacije u sklopu halal sajma kao što je takmičenje u poslovnim idejama koje rade u saradnji sa Islamskom razvojnom bankom, te susret direktora banaka koje posluju u skladu sa islamskim principima.



-Također, Ministarstvio turizma Malezije organizuje s nama event u promociji halal turizma na obje strane i BiH i Malezije. Dolazi velika delagacija iz Saudijske Arabije sa kojom radimo biznis susrete firmi u BiH pokušavajući da im otvorimo dimenziju eventualne proizvodnje hrane u BiH koja bi bila za tržište cijele Evrope – naveo je Bukvić.



Direktor Agencije za certificiranje halal-kvalitete BiH Damir Alihodžić je podsjetio da je Agencija osnovana 2006. godine i da je u regionu, gdje je ovlaštena da djeluje i vrši certificiranje prema zahtjevima halala standarda, dosad certificirano 141 kompanija.



-Od toga je 101 kompanija u BiH, 35 u Srbiji, dvije u Crnoj Gori, te kompanije koje su certificirane izvan našeg regiona, a radi se o kompanijama iz Bugarske i Turske - naveo je Alihodžić.



Direktor Media centra Islamske zajednice u BiH Amir Sakić je kazao da halal predstavlja kategoriju koja je duboko ukorijenjena u islamskom učenju, odnosno vrijednost koja je izuzetno važna za kvalitet življenja svakog muslimana i drugih.



-Principi halala su univerzalni i mogu donijeti korst svim ljudima – dodao je Sakić.



Sekretar Udruženja halal-industrije pri Privrednoj komori Federacije BiH Emir Pašić je kazao da je ovo udruženje formirano prije četiri godine, te da okuplja lidere ove industrije. Najavio je da će 27. septembra u sklopu SHF na panelu prezentirati aktivnosti udruženja, te razgovarati o aktuelnom sporazumu o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom uzimajući u obzir važnost tog tržišta i sa namjerom da se iskoriste pogodnosti koje pruža taj sporazum.



(FENA)