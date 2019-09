Federalni zavod za poljoprivredu (FZZP) Sarajevo uspješno je proširio svoje kapacitete i dodatno akreditirao značajan broj metoda ispitivanja kontrole kvaliteta uzoraka hrane i poljoprivrednih proizvoda usklađenih s najvišim standardima BiH i Evropske unije, istaknuto je danas na konferenciji za novinare u FZZP.

Pomoćnik direktora za laboratoriju Esad Brković je kazao da su ostvarili tri vrlo bitna strateška cilja koji se odnose na postizanje potrebnih prostornih uslova, tehničko opremanje laboratorijskog prostora, te kadrovsko jačanje.



- Ispunjavanjem pomenuta tri preduslova postigli smo potreban kvalitet u izradi i provođenju analiza, koje su sada akreditovane kod BATA-e. Ovim certifikatom naša laboratorija je potvrđena kao akreditovana laboratorija koja može odgovoriti zahtjevima kontrole kvaliteta za tržište Evropske unije sa 44 akreditovane metode u oblastima pesticida, teških metala, mikrobiologije, kontrole mlijeka, fizičko-hemijskog ispitivanja, fitosanitarne dijagnostike, GMO i kontrole sjemena, čime smo potvrdili našu kompetentnost, objektivnost i tačnost naših mjerenja - naveo je Brković.



Drugim riječima, bh. izvoznici poljoprivrednih proizvoda će značajan dio analiza potrebnih za izvoz u EU moći obavljati u FZZP umjesto u inostranstvu, u nekom laboratoriju čije nalaze Evropska unija priznaje. Na taj način, naši poljoprivredni izvoznici mogu ostvariti značajne uštede u vremenu i novcu kod izvoza svojih proizvoda u EU, a s druge strane, naši ovlašteni organi nadzora i kontrole kvaliteta hrane na domaćem tržištu imaju partnera koji na mjerodavan način može provjeriti ispravnost njihovih službenih uzoraka.



- Za našeg farmera naprimjer puno znači da za šest do osam KM može izvršiti analizu svježeg sirovog mlijeka u našoj laboratoriji, a samim tim ima jedan specifičan momenat, a to je da mi u tom mlijeku određujemo i ureu koji je osnovni parametar veterinarima za sklapanje jelovnika stoke koja daje mlijeko – naveo je Brković.



Posebno je izdvojio podršku Međunarodne finansijske korporacije, članice Grupacije Svjetske banke, koja je uz finansiranje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz Projekt unapređenja poslovne klime i pristupa tržištima (ICAM) pomogla da na polju pesticida sa dosadašnjeg 26 uvedu novih 221 analizu i time značajno prošire spektar usluga koje mogu ponuditi.



Slične iskorake su, naglasio je Brković, napravili i u ostalim segmentima, posebno fitosanitarnom i GMO segmentu, gdje su praktično jedina akreditovana laboratorija za utvrđivanje kvantitativne i kvalitativne prisutnosti GMO u uzorku.



- Mi smo osam mjeseci završili sa oko 8.000 uzoraka, odnosno oko 60.000 urađenih analiza. To smatramo nedovoljnim s obzirom na naše kapacitete. Naša laboratorija je postala odskočna daska za izvoz maline, borovnice i tih prerađevina prema Turskoj, a meda prema arapskim zemljama. Nema razloga da te provjerene metode ne zadovolje i EU. Imamo i takvih slučajeva da naša roba ide i za EU – dodao je Brković



Govoreći o segmetu kontrole hrane, tehnički rukovodilac Odsjeka za kontrolu životnih namirnica Harun Kurtagić kazao je da je akreditovano 26 metoda iz različitih oblasti.



- Akreditovali smo možda najteže metode u državi i možemo se pohvaliti da smo jedna od vodećih laboratorija u području ostataka pesticida, a to su možda najveće opasnosti u hrani, prvenstveno u voću i povrću. Akreditovali smo te metode i možemo raditi 280 pesticida u voću i povrću, a od toga je 267 akreditovano i to na različitim tehnikama – naveo je Kurtagić.



Najviše kontrolišu voće i povrće, a značajan je broj uzoraka svježeg sirovog mlijeka, te uzoraka meda. Kurtagić je kazao da su uzorci uglavnom porijeklom iz domaće proizvodnje i da je mali broj uzoraka iz uvoza, kao i službenih uzoraka koje npr. dostavljaju inspekcije.



Federalni zavod za poljoprivredu, podsjetio je Brković, u različitim organizacionim formama egzistira od 1879. godine, a danas je samostalna upravna organizacija Vlade Federacije BiH bez čije podrške Zavod ne bi mogao realizovati strateške ciljeve.





