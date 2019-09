USAID Projekt Diaspora Invest i Privredna komora KS održali su danas info sesiju u okviru promocije petog javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima.

Foto: Fena

Ključni uslovi su da kompanije ne smiju biti starije od tri godine, te da su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore ili da imaju dokazivu trajnu poslovnu vezu ostvarenu preko članova bh. dijaspore.



Predsjednik Privredne komore KS Muamer Mahmutović rekao je da komora u sklopu svojih aktivnosti nastoji da pruži kvalitetne informacije privrednim subjektima o izvorima finansiranja koje mogu koristiti.



- USAID Projekt Diaspora Invest je zanimljiv i zgodan instrument koji može pomoći privrednim subjektima sa značajnim učešćem kapitala bh. dijaspore da šire svoje poslovanje - rekao je Mahmutović.



Savjetnik za komunikacije pri USAID Projektu Diaspora Invest Nedim Jahić naveo je da je današnja info sesija rezultat njihove saradnje s Privrednom komorom KS na prezentaciji javnog poziva koji je otvoren početkom mjeseca.



- Projekt je osmišljen tako da omogućuje ulaganje u stalna sredstva, a fokusiran je na dionička i društva s ograničenom odgovornošću - pojasnio je Jahić.



Kriteriji izbora, po kojima se vrši selekcija najuspješnijih investicijskih prijedloga su planirana nova radna mjesta i visina planirane investicije. Grantovi se odobravaju u iznosu do 50.000 KM, uz obavezu ulaganja u projekt vlastitim doprinosom, i to najmanje u odnosu 1:1 (u odnosu na tražena sredstva), od čega 50 posto može biti negotovinski doprinos.



Poziv je otvoren do 30. septembra 2019.





(FENA)