U pogonima “Prevent Componentsa” u Goraždu i Srebrenici radit će se komponente za najnoviji SUV model Aston Martina DBX koji ovaj brend prvi put plasira na tržište.

Foto: FENA

Generalni direktor “Prevent Componentsa” Enes Hadžiahmić ocjenjuje da je riječ o značajnom uspjehu ne samo za Prevent, već i generalno za razvoj ove industrije u BiH.



- Predstavnici Aston Martina su ovih dana bili u posjeti kompaniji u Srebrenici i Goraždu i jučer smo dobili i zvaničnu potvrdu za razvoj samog procesa i proizvoda. Radit ćemo različite plastične komponente koje ćemo oblagati kožom. Ima tu malo i šivanja ali većinom, radi se o procesu laminacije tj. vraping procesu dakle lijepljenju kože na kompletne plastične komponente enterijera u Aston Martinu. Priča je krenula prije otprilike godinu dana i mi smo zajedno sa Aston Martinom razvijali te proizvode, naši uposlenci su išli u Njemačku i to znanje koje su stekli prenijeli smo u BiH - pojasnio je Hadžiahmić.



Dodao je da je proširenje saradnje sa Aston Martinom od velikog značaja jer je, kako je kazao, to brend koji otvara velika vrata.



- Tu se ne radi o velikoj količini vozila na godišnjem nivou, ali definitivno je brend gdje ostali kupci automatski budu zainteresovani jer znaju koliki kvalitet Aston Martin zahtjeva i onda je to definitivno lakše.



- Na lokaciji u Goraždu predstavnici Aston Martina su vidjeli veliki potencijal u segmentu same obrade plastike. Tako da, ja bih rekao za jednu godinu dana u kojoj smo stekli povjerenje i odličan kvalitet, mi bi mogli uraditi neku vertikalnu integraciju, uključiti što više plastičnih segmenata odnosno svih procesa sa kojim trenutno 'Prevent Components' raspolaže - istakao je on.



Aston Martin je samo jedan od brendova s kojima sarađuje ova kompanija, koja se pozicionirala kao pouzdan i kvalitetan dobavljač plastičnih komponenti za unutrašnjost vozila.



- Definitivno smo ušli u vrhunske brendove kao što su Volvo, Jaguar ili Land rover i mamo jedan veliki projekt o kojem ćemo u budućnosti imati više informacija, a to je da ćemo proizvoditi naslon za ruku za novi brend Pežo 308, C4 I DS. Dakle to je jedna platforma vozila za koje ćemo u budućnosti proizvoditi i planirani početak te proizvodnje je januar 2021. godine - kazao je generalni direktor Prevent Componentsa.



Kao članica Prevent grupacije, Prevent Components svoje proizvode plasira na tržišta Evrope, Azije, Afrike i Amerike.





(FENA)