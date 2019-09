Povodom 5. septembra, Dana BH Telecoma, ova kompanija je u Sarajevu organizovala prvu Poslovno - tehnološku konferenciju - Sarajevo TechLab.

Cilj konferencije je razmjena mišljenja i iskustava sa poslovnim partnerima i velikim korisnicima na temu digitalne transformacije, kao i prezentacija konkretnih biznis rješenja za lakše poslovanje u digitalnom svijetu.



Sedin Kahriman, v.d. generalnog direktora BH Telecoma, podsjetio je na težak period koji je ova kompanija prošla tokom rata u BiH, ali i na činjenicu da je 5. septembra 1993. godine grupa radnika PTT-a uspjela da uspostavi međunarodnu vezu Sarajevo - Bern prvi put koristeći kod 387. Od tada ovaj datum obilježavaju kao dan kompanije.



- Sada fokus stavljamo na budućnost i kompanije i države. Ova godina veoma je značajna za BH Telecom zbog niza aktivnosti koje smo imali, a ponosni smo i na to da smo tokom nedavno održanog Sarajevo Film Festivala predstavili mogućnosti 5G mreže. Time smo pokazali da smo spremni za novi korak još modernijih tehnologija. Godina još nije gotova, a do kraja smo planirali i još niz aktivnosti, a jedna od njih koju želim posebno da najavim je ona koja će se desiti 1. decembra kada ćemo napraviti prvi inicijalni korak ka izgradnji velike BH Telecom platforme. Naime, osigurali smo inicijalni fond od 100.000 KM za sve inovacije i nove poslovne modele, tako da ćemo i u narednom periodu biti izuzetno produktivni i zauzeti, rekao je Kahriman.



Osvrnuo se i na važnost 05. septembra, te svim zaposlenicima čestitao Dan BH Telecoma, poručujući kako ova kompanija ima jasnu ulogu i viziju i izgradnji novih eko sistema.







Otvarajući konferenciju, premijer FBiH Fadil Novalić je poručio da su ga cijeli mandat premijera Federacije BiH zadnjih četiri godine, pratila pitanja novinara - da li će Vlada prodati BHTelecom , kome i za koliko novaca.



- Iskren da budem ta tema nikada nije bila na dnevnom redu niti jedne sjednice Vlade FBiH. Mi smo nastojali da BHTelecom nastavi biti brend i da prihvati utrku u novim tehnologijama, rekao je Novalić i dodao:



- Postali smo vlasnici personalnih kompjutera, desio se internet, a informacione i komunikacione tehnologije , doživjele su procvat i nepovratno promijenile cijeli svijet. Pojavila se kolaborativna ekonomija koja se zasniva na horizontalnoj mreži unutar koje korisnici ili potrošači mogu dobiti uslugu ili proizvod jedni od drugih. Četvrta industrijska revolucija nam donosi promjene u vještačkoj inteligenciji , robotici, autoindustriji (vozila bez vozača), 3D printanju, kvantnim kompjuterima i nanotehnologiji.







Dodao je kako mu je friško sjećanje na prvi sastanak sa direktorom BHTelecom Sedinom Kahrimanom i njegovom timom prvih saradnika.



- Bilo mi je jako drago jer preko puta stola sjedi mlada i ambicozana osoba koja je došla da čuje očekivanja i predstavi plan za naredni period. Taj prvi sastanak se sveo ne sve ono što i sada mislim, Bosni i Hercegovini treba jak telekom koji je fleksibilan i koji prihvata u potpunosti tržišnu ekonomiju. Taj naš telekom mora se upustiti kao što je to uradio u zadnjih par mjeseci: treba jačati mrežu 4G i 5G a i u područja koja nisu tradicionalna u polju telekoma, treba jačati polje digitalizacije ali isto tako treba ući i u polje turizma i drugih grana koje su kod nas sada u usponu, rekao je Novalić i dodao da treba biti generator razvoja bh. društva i glavni oslonac za pametna i inovativna rješenja koje nude pojedinci i nove kompanije koje su u IT biznisu.



- Mogu vam vam obećati da ću i ja i Vlada zdušno podržati svaki vaš kreativani projekat. Na kraju ono što očekujem jeste da zajedno s vašim poslovnim partnerima, biznis zajednicom, akademskim radnicima osmislite i plasirate nova pametna rješenja a Vlada će kreirati ambijent za digitalizaciju bh.društva. Vi ste ključni partneri i kreatori digitalne agende i zajedno ćemo se otvoriti prema inovativnim rješenjima. Neka vam rad današnje konferencije prođe što kvalitetnije i sretan vam 5. Septembar - Dan kompanije, rekao je Novalić.



Elvedin Kanafija, v.d. izvršni direktor Izvršne direkcije za razvoj poslovanja je govoreći o digitalnim transformacijama naveo da BH Telecom pravi sistem koji obuhvata javni sektor, obrazovanje, distributere, privatne kompanije...



"Mi dajemo znanje i iskustva, mi smo brend kojem se vjeruje, a korisnicima nudimo i korisničku podršku 24/7", kazao je Kanafija.



Kaže da je na osnovu potreba i zahtjeva BH Telecom sa svojim partnerima kreirao razne usluge, a kao jednu od njih je naveo i “ pametni dom” koja je predstavljena prošlog mjeseca, ali i kako BH Telecom širi svoje poglede i ne zadržava se na tradicionalnim sistemima.



Podcrtao je kako je ova kompanija spremna na sve vidove saradnje, te ponuditi i usluge u digitalnom marketingu te je najavio skoru ponudu Smart city-ja.





