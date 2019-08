Gradonačelnik Gradačca Edis Dervišagić izjavio je da je Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije "Sajam šljive" veoma važan privredni događaj budući da je i sam grad Gradačac rastao zajedno s ovom manifestacijom.

Foto: FENA

Ono što je posebno značajno, kako je Dervišagić kazao za Fenu, jeste da sajam ima poseban segment, edukativni dio koji je u proteklom periodu uticao da se na području općine, a sada Grada Gradačca, razvije savremena poljoprivredna proizvodnja.



- Gradačac prednjači po primjeni savremenih agrotehničkih mjera, a kvalitet i količina poljoprivrednih proizvoda sa ovog područja to potvrđuju. Vjerujem da će sajamska manifestacija i u narednim godinama postepeno podizati svoj nivo i da će Gradačac, kao privredna zona, i u tom poljoprivrednom pogledu, biti uzor ostalim općinama i gradovima, kako Tuzlanskog kantona, tako i BiH - istakao je Dervišagić.



Na području grada Gradačca, kako je dodao, prednjače zasadi šljive i tu je zasađeno više od 1,2 miliona stabala šljive. Dominiraju i kruška, jabuka i druge voćarske kulture, a pored toga veoma je zastupljena i plastenička proizvodnja. Edukacija je u tom smislu, naglasio je gradonačelnik, odigrala značajnu ulogu.



- Na području Gradačca mnogo je poljoprivrednih, voćarskih zasada koji su zaštićeni protugradnom mrežom. Sa druge strane, ovo je jedno od rijetkih mjesta u Federaciji gdje je kompletno područje grada Gradačca pokriveno protugradnom zaštitom. To je jedan uzajamno povezani proces razvoja poljoprivredne proizvodnje, primjene savremenih agrotehničkih mjera i sajma kao događaja koji okupi poljoprivrednike, poljoprivredne stručnjake i proizvođače takvih agrotehničkih zaštitinih sredstava. U tom smislu sajamska manifestacija ima značajan uticaj kako na velike poljoprivredne proizvođače, tako i na one manje kojih također ima dosta na području Gradačca - naveo je gradonačelnik.



Dervišagić je ukazao na neophodnost značajnije i konkretnije podrške s viših nivoa vlasti kada je riječ o poljoprivrednim poticajima i određenim olakšicama u vezi s plasmanom izvoza proizvoda s ovog područja.



Na ovogodišnjem 46. međunarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije "Sajam šljive" predstavilo se 315 izlagača iz Bosne i Hercegovine, te zemalja regije i Evropske unije.



Tokom sajma od 28. do 31. augusta upriličene su i brojne prezentacije, stručna savjetovanja, edukativni i kulturno-zabavni program.







(FENA)