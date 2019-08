U Javnoj ustanovi Mješovita srednja rudarska škola Tuzla održana je pres-konferencija na kojoj je bilo riječi o značaju obrazovanja stručnih kadrova koji su neophodni za opstanak i razvoj rudarstva i energetike u Federaciji BiH, odnosno Tuzlanskom kantonu.

Foto: FENA - 24sata.info

Ukazano je na probleme kadrovskih resursa iz oblasti energetike i rudarstva, te slabog odziva učenika za pomenuta zanimanja.

Pres-konferenciji su prethodili kontinuirani razgovori i sastanci menadžmenta Rudarske škole, ministrice obrazovanja i nauke TK, predstavnika sindikata rudara rudnika FBiH, Pedagoškog zavoda, Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja i dekana Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Prihvaćen je zahtjev Rudarske škole da se rudarska zanimanja uvrste u deficitarna. Učenici koji su ove godine odlučili obrazovati za rukovaoca rudarske mehanizacije mogu konkurisati za stipendije koje obezbjeđuje Vlada TK.

Ministrica obrazovanja i nauke TK Fahreta Brašnjić rekla je da Vlada TK izdvaja 100.000 KM za takva zanimanja.

- Idemo u pozitivnom smjeru i sretna sam da smo danas "zatvorili krug" uključivši i predstavnike Sindikata Rudnika Kreka i Sindikata srednjeg obrazovanja, zajedno s direktoricom škole i ministarstvom - navela je Brašnjić i dodala da će to doprinijeti upisu većeg broja učenika.

Ove školske godine Rudarska škola ima samo jedno odjeljenje. Direktorica škole Begzada Ćosić kaže da to ne umanjuje želju uposlenika za kvalitetnim nastavnim procesom.

- Odlučni smo da radimo i imamo saradnju s privrednim društvima i resornim ministarstvom. Pokušat ćemo doprijeti do roditelja da shvate ozbiljnost ovih zanimanja koja su vrlo interesantna i deficitarna - kazala je Ćosić.

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH i Sindikalne organizacije Rudnika kreka u Tuzli daju puno podršku opstanku Rudarske škole.

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić istakao je da ukoliko akteri današnjeg sastanka ne uspiju kreirati dovoljno kvalitetan koncept na osnovu kojeg će povećati interes mladih za rudarska zanimanja uskoro ćemo biti u vrlo nezavidnoj situaciji.

Predsjednik SO ZD Rudnici Kreka u Tuzli Zuhdija Tokić naveo je da otprilike za tri do pet godina nećemo imati radno sposobnog niti školovanog kadra u neposrednoj proizvodnji što je osnovni razlog da pozovemo omladinu jer to nije strašan posao kako se često predstavlja.

- Plate su sigurne a i benefit je biti rudar - naglasio je Tokić.

Rudarska škola je jedina škola u BiH koja obrazuje sva stručna zanimanja iz oblasti rudarstva.

Dekan Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Kemal Gutić naveo je da se ne smije zaboraviti činjenica da postoji potreba privrednih društava za ta zanimanja.

- Mišljenja smo da ćemo uspostaviti intenzivniju saradnju kad je u pitanju praktični rad ili stipendiranje kod zainteresovanih kompanija u BiH i inostranstvu - kazao je Gutić.

Ovo su prvi koraci koji su poduzeti u očuvanju Rudarske škole. Uz podršku Vlade Tuzlanskog kantona za narednu godinu najavljena je intenzivnija promocija zanimanja, saradnja sa privrednim društvima i rudnicima.

( FENA)