Predstavnici Privredne komore Republike Srpske i Elektroprivrede RS-a korigovali su ugovore o snabdijevanju električnom energijom za 28 najvećih potrošača industrijske struje.

Iz Privredne komore navode da su predstavnici ovih preduzeća danas potpisali ugovore na bazi nove cijene od 35 eura po MWh, sa rokom važenja od 16 mjeseci.



U novim ugovorima otklonjene su sve nedoumice i nedostaci, a korigovani su u skladu sa dogovorom postignutim 27.augusta 2019. godine na sastanku u Privrednoj komori RS, na kojem su, osim privrednika, prisustvovali predsjednik Vlade Radovan Višković, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić i direktor Elektroprivrede RS Luka Petrović.



Ugovori koje su ostali potrošači dobili prethodnih dana poništavaju se. Dogovoreno je da Elektroprivreda RS u roku od 10 dana pošalje novi, korigovani ugovor, koji privrednici treba da potpišu u ostavljenom periodu.



- Nijedan privredni subjekt koji potpiše novi ugovor u predviđenom roku neće snositi nikakve troškove, niti će im biti ugrožena redovna isporuka eleketrične energije. Rok važenja ovih ugovora bit će četiri mjeseca, odnosno do 31.decembra 2019. godine i u njima neće biti primjenjene nove cijene dogovorene na sastanku 27.augusta 2019.godine, odnosno oni će u ovom periodu plaćati cijenu kao i do sada – ističe se u saopćenju Privredne komore.



Novi ugovori za ovu kategoriju potrošača, za period 1.januara do 31.decembra 2020. godine, bit će potpisani do kraja ove godine, na bazi nove cijene od 35 eura po Mwh.





