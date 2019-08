Potreba formiranja jedinstvenog tržišta regiona, odlazak radne snage i prednosti digitalizacije društva, osnovne su teme regionalne konferencije pod nazivom „Izazov izvoza“ koju su danas u Sarajevu organizirale Poslovne novine i Vanjskotrgovinska komora BiH u sklopu projekta ''100 najvećih u BiH'. '

Foto: Fena

Potpredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić je kazao da je konferencija organizirana s ciljem da se potaknu vlade regiona da rade u interesu poslove zajednice.



- Učesnici konferecije su saglasni da je CEFTA region napravio značajan napredak u predhodnom periodu, te da je putem sporazuma i odluka koje su donijele zemlje u CEFTA regionu omogućena veća poslovna aktivnost i vanjskotrgovinska razmjena. To nam govori da u narednom peridou moramo raditi na formiranju jedinstvenog tržištra u regionu i da je to šansa za sve zemlje. Osvrnuli smo se i na to da je Kosovo jednostrano prekršilo odluke CEFTA-e i da je uvođenjem taksi na proizvode iz BiH i Srbije, u potpunosti ove dvije države i privrede izbacilo sa svog tržišta - naveo je Egrlić, dodajući da je BiH izgubila tržište vrijedno oko 150 miliona KM, te da očekuju da se ova pitanja ponovo aktueliziraju i pokuša naći rješenje.



Egrlić je naglasio da CEFTA nije propali projket, da funkcioniše i da je napravila puno dobrih stvari u integraciji zemalja CEFTA-e, ali da je nažalost ovaj primjer jednostanog uvođenja taksi pokazao da CEFTA nije u mogućnosti da u potpunosti vlada situacijom.



- Mislim da CEFTA nije mogla i nije imala kapacitet, niti mehanizme da to prevaziđe. Kosovo nakon svih svjetskih pritisaka koji su dolazili nije povuklo te takse i to je nažalost loš primjer, ali imamo puno svjetlih primjera - kazao je Egrlić dodajući da je formiranje jedinstvenog tržišta dug proces u koji „trebamo svi skupa iskreno zakoračiti i nešto gdje vlade u regionu trebaju pokazati zrelost da grade to tržište“



Komorski Investicioni forum zapadnog Balkana (KIF), kako je kazao predsjednik UO KIF-a Marko Čadež, praktično je jedna komora šest ekonomija zapadnog Balkana gdje je 350.000 kompanija shvatilo da im je potrebno veće tržište, organizacija i pravila funkcionisanja privreda koje će im omogućiti da se razvijaju i izvoze.



- Ono što vrlo konkrentno želimo da postavimo kao rezultat i otvoreno razgovaramo sa vladama jeste da na kraju krajeva imamo jedinstveno ekonomsko područje u kojem kada naprimjer roba krene i uđe na Horgoš, ona ide dalje do Sarajeva, do Drača bez bilo kakvog zaustavljanja. Danas tri puta više kamiona robe izlazi sa ovog područja ka EU nego što je to bio slučaj prije četiri godine sa istim komplikovanim procedurama i to je jednostavno neodrživo – kazao je Čadež koji je i predsjednik Privredne komore Srbije.



Po njegovim riječima, neodrživo je da naše kompanije plaćaju od tri pa do sedam puta više logističke troškove nego kompanije iste veličine u EU. Također je nedopustivo, dodao je, da je potrebno tri pa do 20 puta više sati za birokratiju i procedure za izvoz robe nego što je to potrebno kompanijama u EU.



- Govorili smo jasno i o problemima koje imamo unutar regiona i želimo da zaista politika preuzme tu vrstu odgovornosti i da krenemo zajedno, a mi smo tu da pokažemo da ne postoji nijedan drugi model osim zajedničkog tržišta koji može da riješi zajedničke probleme – dodao je Čadež.



Generalni sekretar Komorsko Investicionog Foruma zapadnog Balkana Safet Gerxhaliu je naglasio potrebu da se ojača partnerstvo među kompanijama u regionu, te da se harmonizira sve što je potrebno za tokove ekonomije uz partnerstvo i dijelog sa politikom.



U sklopu konferencije održan je i panel na kome je bilo govora o odlasku radne snage, te o tome da li nedostatak kvalitetnih kadrova dovodi do toga da se naš kontinuirani rast usporava.



Predsjednica uprave Addiko banke Sanela Pašić je ocjenila da svi privrednici osjete manjak radne snage, pri čemu to neki sektori osjete više, a neki manje.



- Što se tiče finansijskog sektora odlazak kadrova se osjeti malo manje, a panelisti dolaze iz drugih industrija u kojima se taj problem zaista osjeti. Statistike jesu nejasne, a bankari imaju drugačiji način da utvrde da neko više nije tu i mi mislimo da je u prošloj godini oko 70.000 ljudi napustilo BiH. Taj problem je evidentan i mislim da svi moramo raditi na tome da se riješava – kazala je Pašić.



Napomenula je da je dužnost svakog poslodavca u privatnom sektoru da uradi stvari koje vode ka tome da se ljudi osjećaju sigurnim i da imaju beneficije koje ih čini zadovoljnim u poslu.



- Kao poslodavac od vlasti očekujem da imaju okvir i reformu kojim bi se ovaj problem struktuirano rješavao – dodala je Pašić.



Domaćin panela posvećenog digitalizaciji bile je kompanija Prointer ITSS iz koje su poručili kako je ključno da donosioci odluka i vlasti prepoznaju potrebu da se provode procesi digitalizacije u društvu.



Digitalizacija podrazumijeva veću transparentnost, a veća transparentnost u poslovanju, odnosno brzina razmjene informacija znači veću konkurentnost.



Direktorica projekta „100 najvećih“ Alena Ahmetspahić-Fočo je podsjetila da su Poslovne novine i Vanjskotrgovinska komora BiH organizirali konferenciju uz podršku partnera, dok je regionalni značaj dao Komorski investicioni forum (KIF) koji čine privredne komore uključene u Berlinski proces – Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.



(FENA)