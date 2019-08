Vrlo je ozbiljna situacija s nedostatkom radne snage u Federaciji BiH, zbog čega se ulazi u još veći problem - da će se zaustaviti rast ekonomije, upozorio je u razgovoru za "Avaz" Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Foto: Fena

- Ne čudim se vijesti da u Tuzlanskom kantonu majstore traže preko sindikata. Ljudi na različite načine dolaze do radnika. Imam podatke da neki čak plaćaju postojećim radnicima da im dovedu nove, da im daju po 100-200 eura. Tako da to zaista postaje problem, posebno u građevini, ali i u metalskom sektoru, jer tamo nema baš mnogo varilaca, dobrih bravara, dobrih majstora. Nema ni vozača... Što je viši stepen edukacije, iskustva, to je veća potražnja - dodao je Smailbegović.



Na zamjeranja radnika da su plaće niske, posebno u trgovini, Smailbegović odgovara da su plaće tržišna kategorija.



- Sve dok vlasnici trgovačkih firmi imaju trgovce za 500-600 KM, oni će im plaćati 500-600 KM. Kad njih nestane, oni će početi dizati plaće. Za zanimanja koja traže niži stepen obrazovanja, jednostavnija su, ljude brzo obučite, imate širi izbor. Ali, za zanimanja za koja treba veće iskustvo, to je već problem i zato u nekim industrijama imate plaće od 1.000 KM i više od toga i pri tome ne možete naći ljude zato što su traženi, specifični, nema ih na tržištu toliko - smatra Smailbegović.



Na pitanje hoće li poslodavci povećati cijenu rada, odgovara tvrdnjom da se to već dešava i da plaće u Federaciji BiH, statistički gledano, rastu, i to uglavnom na bazi rasta realnog sektora, piše "Dnevni avaz".



(FENA)