Konferencija "Reconnect" čiji je cilj povezivanje investitora iz dijaspore sa lokalnim poduzetnicima, a koja je počela danas u Sarajevu, okupila je više od 230 učesnika iz BiH i dijaspore - Evrope, Amerike, Australije.

Foto: FENA

Članica Upravnog odbora udruženja "Restart" Nura Eston kaže da je intencija konferencije povezati dijasporu sa Bosnom i Hercegovinom, jer je to izuzetno važno i jedina je šansa za budućnost i razvoj BiH.



Želimo pokazati, dodala je, koliko je radna snaga u BiH obrazovana i tehnički spremna da nešto ponudi međunarodnom tržištu, a konferencija će pomoći da se sva ta energija usmjeri prema svjetskom tržištu.



- Cilj je povezati uspješne priče, uspješne investitore iz dijaspore sa lokalnim poduzetnicima, da u BiH naprave poslovne veze, prenesu znanje i rade zajedno na razvoju biznisa – kazala je ona.



Kroz USAID Projekt "Diaspora invest" koji je pokrenula Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, data je podrška za 68 investitora iz dijaspore, što je, kako je ambasador SAD u BiH Eric G. Nelson kazao, rezultiralo otvaranjem više od 260 radnih mjesta.



S obzirom na to da bh. dijasporu čini više od dva miliona ljudi, ambasador Nelson je kazao da je bh. dijaspora živi dokaz kako Bosanci i Hercegovci mogu biti uspješni u državi u kojoj je na sceni vladavina zakona, a oni to dokazuju i u Americi, Australiji, Evropi svojim obrazovanjem i naporima koje ulažu.



- Iako u BiH može izgledati da je situacija jako teška u pokretanju poslova i vođenju firme, ali ono što vidimo kod dijaspore jest njena odlučnost i njena upornost i vještine koje su potrebne za uspjeh – naglasio je Nelson.



To su potvrdili i Faris Nizamić iz Holandije i Aldin Čelović iz Austrije koji su se već pozicionirali na svjetskom tržištu, i njihov savjet je da oni koji žele uspjeh moraju biti konkurentni u cijenama, ali i da budu kompetentni.



Kazali su da je puno mladih koji su uspješni u svijetu i žele da doprinesu razvoju Bosne i Hercegovine, a za to im je potrebna organizacija i kontakti u BiH kako bi mogli prezentirati i realizirati svoje ideje, a potrebni su i zakoni koji olakšavaju investiranje i pokretanje biznisa.



U tom smislu je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto kazao da Vlada KS mora od Sarajeva napraviti poslovnu destinaciju.



- Mi ćemo uraditi sve da firme iz IT sektora, turizma, imaju priliku da uz pomoć Vlade KS imaju tržište. Za sada, uz pomoć Vlade KS imamo Univerzitet i možemo proizvesti kadrove, imamo lokacije, dat ćemo zgrade, zemlju i stvarno to namjeravamo uraditi – istakao je Forto.



Učesnici su mišljenja da je konferencija jako pozitivna priča o doprinosu bh. dijaspore ekonomskom razvoju BiH.





(FENA)