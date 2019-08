Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su u toku inspekcijskog nadzora koji je proveden 8. avgusta 2019. godine u svih 10 kantona u Federaciji BiH na području: Ilidže, Starog Grada, Zenice, Visokog, Tešnja, Kakanja, Mostara, Čitluka,Tuzle, Srebrenika, Gračanice, Živinica, Lukavca, Banovića, Ljubuškog, Gruda, Livna, Bosanskog Grahova, Drvara, Cazina, Bihaća, Velike Kladuše, Sanskog Mosta, Viteza, Travnika, Donjeg Vakufa, Bugojna, Orašja, Odžaka, Domaljevca, Donje Mahale i Goražda izvršili 116 kontrola.

U ovim kontrolama inspektori Porezne uprave Federacije BiH otkrili su 34 neprijavljena radnika, 39 obveznika koji nisu evidentirali promet, 9 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 7objekata u kojima se djelatnost obavljala bez odobrenja nadležnog organa.



Zbog utvrđenih nepravilnosti: zapošljavanje neprijavljenih radnika, rad bez odobrenja nadležnih organa, nepostojanje fiskalnog uređaja i neevidentiranje prometa putem fiskalnog uređaja zapečaćena su 22 objekata, a u 59 slučajeva izdati su prekršajni nalozi sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 155.850,00 KM.



Porezna uprava će nastaviti provoditi aktivnosti na kontroli zakonitosti poslovanja poreznih obveznika i sprečavanju sive ekonomije u dane vikenda, te bajramskih praznika.



Pozivaju se porezni obveznici kod kojih su utvrđene nepravilnosti da usklade svoje poslovanje i da poštuju zakone. Ukoliko se u budućim kontrolama kod ovih poreznih obveznika ponovo utvrde nepravilnosti, bit će im izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u periodu od 6 mjeseci.



Porezna uprava se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji uredno izvršavaju svoje porezne obaveze i poziva sve porezne obveznike da svoje obaveze blagovremeno izvršavaju, dobrovoljno prijavljuju i plaćaju, da prijave svakog radnika, odnosno da posluju u skladu sa poreznim i drugim važećim propisima, jer je to najbolji i najsigurniji način poslovanja. Pozivamo porezne obveznike da svoj novac koriste za unapređenje poslovanja, investicije, razvoj, za isplatu plaća zaposlenicima, a ne da teško zarađeni novac troše na plaćanje kazni i kamata.



Porezna uprava će na sve načine pomagati porezne obveznike koji pokazuju da žele da izvršavaju svoje porezne obaveze i pokazati odlučnost za preduzimanje svih mjera prema onima koji svoje obaveze žele izbjeći i tako ih usmjeriti na zakonito postupanje. Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima.



Porezna uprava poziva sve radnike koji rade na crno da o tome obavijeste Poreznu upravu. Samo na taj način moći ćete ostvariti svoja zakonom zagarantovana prava: pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje i druga prava koja vam pripadaju po osnovu radnog odnosa.



Poštovani radnici, posebno mladi, ovo je vaša domovina i u njoj trebate ostati i biti sretni, a nikako obespravljeni, poniženi i eksploatisani.



Porezna uprava poziva sve građane da saznanja o nelegalnom poslovanju, odnosno nepoštivanju poreznih zakona prijave Poreznoj upravi. Vašim prijavama vi ste na putu dobra, pravde, istine i pomoći svojoj domovini, a ovo su najviše univerzalne vrijednosti – budite dio univerzalnih vrijednosti i prijavite Poreznoj upravi sve one koji nelegalno posluju. Vaš odziv nije „cinkarenje“. Oni koji to nazivaju „cinkarenjem“ ne žele dobro vama, vašim susjedima i našoj domovini i oni odobravaju nezakonito bogaćenje pojedinaca. Ne dozvolite da vaša prava i sreću umanjuju oni koji vas ne prijavljuju i ne plaćaju poreze i doprinose, varajući tako i vas i državu, a istovremeno uvećavajući svoje bogatstvo.



Porezi i doprinosi su i vaš novac. Učinite korak i pomozite sebi. Na taj način dajete mogućnost i drugima da vam pomognu.



Porezna uprava poziva sve računovođe i revizore da prijave sve nezakonite radnje koje se odnose na izbjegavanje ili neplaćanje javnih prihoda poreznih obveznika kod kojih obavljaju aktivnosti. Vaša dužnost i odgovornost je da djelujete u javnom interesu i u skladu sa pravilima struke, da zaštitite sebe i profesuju koju obavljate. Budite saveznik Porezne uprave u borbi protiv nezakonitog poslovanja.



Porezna uprava naglašava da su države koje nemaju uređen porezni sistem na veoma niskom nivou razvoja, nestabilne su, imaju izraženu korupciju, ugrožena prava i po svim kriterijima zauzimaju nepovoljna mjesta na tabelama uređenih država.



Napravimo sinergiju i učinimo svi korak da naša domovina zauzme što bolje mjesto na tabelama uređenih država.



Porezna uprava je spremna i odlučna, a jeste li vi?



Svaka prijava uživat će punu diskreciju, a prijave možete dostaviti anonimno putem:

• e-maila: [email protected] i [email protected],

• SMS poruke na broj mobitela 061 724 610,

• besplatnog poziva na broj 080 020 333, i

• pošte na adresu Husrefa Redžića 4, Sarajevo, uz naznaku „Nepravilnosti“.



