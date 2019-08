Približava se posljednji dan za rane prijave na BiH PMI Forum – prvu konferenciju o projektnom menadžmentu u organizaciji PMI BiH Chaptera. Svi koji se prijave do 14. augusta ostvaruju popust na cijene ulaznica.

Radi se o jedinstvenoj prilici za sve koji već rade ili žele raditi u oblasti projektnog menadžmenta bez obzira na industriju iz koje dolaze. Konferencija na temu "Kuda dalje s Project Managementom?" održat će se 12. i 13. septembra 2019. godine u hotelu Hills u Sarajevu. BiH PMI Forum predstavlja odličnu priliku za strateško povezivanje, povećanje prepoznatljivosti i ostvarivanje novih poslovnih prilika.



Na predkonferencijskom danu, 12. septembra, učesnike očekuje cjelodnevna radionica na temu „Recovery Project Management“, a predavač je uvaženi Nenad Trajkovski. Cilj radionice je vidjeti da li je moguće i kako spasiti projekat u nevolji. Radionica je osmišljena za profesionalce koji rade na projektima iz svih oblasti poslovanja i ne fokusira se na određenu granu industrije, a posebno onima koji su radili ili rade na problematičnim projektima.



Na konferencijskom danu, 13. septembra, učesnici će imati priliku prisustvovati na šest predavanja, a o svojim iskustvima u upravljanju projektima, poslovnoj analizi, agilnom upravljanju projektima i lekcijama koje su naučili govorit će istaknuti članovi PMI BiH Chaptera te voditelji projekata sa zavidnim iskustvom iz regije: Stanislav Strešnjak, Adem Muminagić, Miroslav Aničin, Meliha Arslanagić i Erol Mujanović. Keynote speaker je Merete Murch Lange, PMI regionalna mentorica za Regiju 8, North West. Govorit će o jednoj od ključnih stvari uspješno realizovanih projekata – povjerenju u timu. Sa učesnicima konferencije će podijeliti kako izgraditi povjerenje i tako povećati produktivnost tima. Konferenciju otvaraju Catalin Dogaru, PMI regionalni mentor za Regiju 8 Central Europe, i Jasna Pleho, predsjednica PMI BiH Chaptera i članica Upravnog odbora.



Ulaznica za učešće na predkonferencijskom i konferencijskom danu BiH PMI Foruma za sve one koji se prijave do 14. augusta iznosi 200,00 KM + PDV (regularna cijena 250,00 KM + PDV). Također, moguće je kupiti ulaznicu samo za konferencijski dan 13. septembra po cijeni od 60,00 KM + PDV za rane prijave (regularna cijena je 100,00 KM + PDV). Za članove PMI BiH Chaptera osiguran je poseban popust.



Podršku Forumu pružile su kompanije Authority Partners i Infobip kao Platinum sponzori, kompanije ASBIS i LANACO kao Gold sponzori, Privredna/Gospodarska Komora FBiH, kao i značajan broj renomiranih bh. kompanija. Oficijelni partner konferencije je agencija FOR FIVE dma.



Sve informacije o BiH PMI Forumu dostupne su na službenoj web stranici konferencije https://forum.pmi.ba/ putem koje se mogu izvršiti i prijave za učešće. Novosti o BiH PMI Forumu dostupne su i putem društvenih mreža: Facebook, Instagram i LinkedIn.



