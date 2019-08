Federalna ministrica financija Jelka Milićević izjavila je za bh. izdanje Večernjeg lista kako je izvjesno da će rast BDP-a za 2019. godinu biti manji od očekivanog zbog Aluminija i da je cilj federalne vlade da se sačuva što više radnih mjesta u tom društvu.

- Ukupna proizvodnja Aluminija je imala veliki utjecaj na ukupni bruto društveni proizvod. Mi smo imali projekcije rasta BDP-a za 2019. godinu 3,6 posto. Izvjesno je, čekamo analize, da će to biti znatno manje od zacrtanih projekcija, pa čak 1,5 do 2 posto da će biti udjel Aluminija. I zato je nama u interesu da sve ono što se može osposobiti i pokrenuti i pokrene. Neki probni rok za sve nas je do prve polovine prosinca, gdje ćemo uz punu predanost i angažiranost sagledati i konačno reći može li se i što uraditi s Aluminijem. Nakon tog roka nema više smisla povećavati dubioze – kazala je Milićević.



Ocijenila je kako je Vladi u ovom trenutku glavna briga 900 ljudi u Aluminiju i da će zato učiniti sve da sačuva što više radnih mjesta u tom kombinatu.



Ako to ne bude moguće, naglasila je, onda da se svaki uposlenik ne određeni način zbrine i to dogovorno, bez bilo kakve prisile.



- Također, želimo poslati poruku i onima koji nisu zainteresirani za odlazak iz Aluminija, da ih nitko neće tjerati, ali ti ljudi moraju biti svjesni da će možda biti u situaciji da neće primiti jednu, dvije ili tri plaće. To je sada stvar osobne prosudbe ljudi i materijalne, kreditne i svake druge situacije u kojoj se nalazi svaki radnik pojedinačno. Zato smo zamolili i sindikat da i oni povedu računa o toj dimenziji – naglasila je ministrica.



Dodala je kako je sada na Upravi, Nadzornom odboru, Sindikatu pa i Skupštini Aluminija da usuglase i definiraju nova pravila koja se tiču restrukturiranja, akcijskih planova, zbrinjavanja.



- I to sve treba uraditi unutar Aluminija, a onda Vladi dostaviti koji je to broj ljudi koji ispunjavaju uvjete za mirovinu, koji je to broj ljudi bez kojih nije moguće pokrenuti proizvodnju te tko su ljudi za koje se u budućoj viziji Aluminija ne može nikako naći mjesta – naglasila je Milićević.



Upitana koliko je realan plan za zbrinjavanje radnika i pokretanje proizvodnje u Aluminiju, kazala je kako je, sagledavajući Aluminij kao gospodarski subjekt, jasno da je on u ovom trenutku izgubio tržišnu utakmicu u ovakvoj formi.



- Promatrajući potencijale Aluminija, osim dijela elektrolize, postoje i druge zatvorene cjeline koje je moguće komercijalno orijentirati i mislim da tu već postoje ideje koje dalje treba razrađivati - naglasila je federalna ministrica.





