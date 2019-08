Prosječna plata u oblasti građevinarstva u RS-u iznosi 630 KM, a u komunalnom sektoru 736 KM, ali u prosjek plata ulaze plate direktora, menadžmenta zbog čega prema njenim riječima nije u pitanju stvarni prosjek.

Foto: AA - 24sata.info

Položaj radnika je težak, imamo odliv kvalifikovane radne snage, a ni to nije "trglo poslodavce" da povećaju platu i na taj način pokušaju da zadržimo radnike u RS-u, izjavila je Dragana Vrabičić, predsjednica Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Republike Srpske, javlja Anadolu Agency (AA).

"Bojim se da je došlo vrijeme da i određena povećanja plate ne bi ljude zadržali. Čekali smo predugo, sada se moraju izdešavati još neke bitne stvari ne samo povećanja plata, od zaštite na radu, uslova rada, odnosa kompanija prema radnicima", rekla je Vrabičić na današnjoj konferenciji za novinare u Banjaluci.

Prosječna plata u oblasti građevinarstva u RS-u iznosi 630 KM, a u komunalnom sektoru 736 KM, ali u prosjek plata ulaze plate direktora, menadžmenta zbog čega prema njenim riječima nije u pitanju stvarni prosjek.

Podsjetila je da su sindikalne organizacije iz privrede Saveza sindikata RS-a prije dva dana poslali poziv poslodavcima poziv na pregovoreda 2. septembra svi zajedno pokušaju dogovoriti dinamiku i načina pregovaranja za donošenje granskih kolektivnih ugovora.

Istakla je da su problemi veliki, da je najveći problem u građevinskom sektoru jer već tri godine neju granski kolektivni ugovor.

"Plate i sve ostale naknade nisu regulisane", rekla je Vrabičić i dodala da su radnici ostavljeni na milost i nemilost dobrih i loših poslodavaca.

U građevinskom sektoru izražen je i problem zaštite radnika na radu, rad na visinama, problem rada na visokim i niskim temperaturama, a sve to se inače pobliže reguliše kolektivnim ugovorom.

U komunalnom sekotoru potpisan je kolektivni ugovor, ali je od potpisivanja tri puta rasla najniža plata, pa je već srednja stručna sprema došla na nivo najniže plate, zbog čega je ovaj kolektivni ugovor prevaziđen.

"Kada su u pitanju komunalna preduzeća imamo veliki problem u odnosu lokalnih zajednica koje su osnivači i većinski vlasnici. Sve više komunalnih preduzeća u malim lokalnim zajednicama idu u stečaj, likvidaciju, a preko noći se formiraju nova komunalna preduzeća", rekla je Vrabičić navodeći primjere preduzeća u Vlasenici i Šipovu.

Dodala je da će razgovarati sa Savezom opština i gradova o tom pitanju.

Silvana Radulović, predsjednik sindikalne organizacije javne ustanove Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju RS-a rekla je da je u ovoj ustanovi prije šest mjeseci radilo 140 radnika, a sada ih je manje od 70 jer su mnogi otišli u druga preduzeća i inostranstvo.

"Nemamo uplaćene doprinose nekoliko godina, nismo uspjeli dobiti sedam plata, a unutrašnja organizacija je u velikom problemu. Sa direktorom smo pokušavali od marta da napravimo nešto", rekla je Radulović.

Dodala je da su uspjeli da donesu pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, ali je problem donošenje pravilnika o platama, jer je ova javna ustanova samofinansirajuća, pa nadležni ne znaju po kom pravilniku i zakonu mogu da naprave pravilnik o platama.

"Sve to dovodi Institut u veliki problem, a to je institucija od republičkog značaja, dolazi do odliva stručnog kadra" rekla je Radulović.

(AA)