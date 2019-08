Potpisivanje Ugovora o izgradnji dionice Poprikuše-Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Ponirak-Vraca, upriličeno je u četvrtak u sjedištu JP Autoceste Federacije BiH u Mostaru.

Vrijednost Ugovora za izgradnju poddionice Ponirak-Vraca je 59 408 825 eura bez uključenog PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske investicijske banke (EIB) u visini od 50 milijuna eura i bespovratnih sredstava od WBIF-a u visini od 19 milijuna eura.



Ugovor su potpisali direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić kao investitor, direktor Euro-asfalta d.o.o. Sarajevo (BiH) Hamed Ramić uime izvođača radova, ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Munir Ramić u svojstvu svjedoka ispred Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo.



Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić kazao je kako se današnjim potpisivanjem završio jedan ciklus kojim će početi građenje navedenih dionica koje predstavljaju funkcionalne cjeline.



- Ove dionice nakon isteka roka izgradnje, koji iznosi 30 mjeseci, trebale bi obilato povećati prihod JP Autoceste FBiH kada je u pitanju naplata cestarina, a također veliko je zadovoljstvo što će radove izvoditi renomirana bh. firma Euro-asfalt s kojom imamo jako dobra iskustva - kazao je Terzić.



Dodao je kako je 36 kilometara puta trenutno u izgradnji, ali i to da je pred Autocestama novi ciklus zaduženja.



- Radimo na novih 28 kilometara projekata vrijednih 458 milijuna eura koje trebamo dodijeliti kroz narednih desetak mjeseci, ovisno od toga kako banke budu pratile naše aktivnosti. Isto tako pred nama je novi ciklus zaduženja od 850 milijuna eura za dionicu dugu 51 kilometar od Ovčara do petlje Mostar Jug. Dionicu Mostar Sjever-Mostar Jug bi trebali raditi s bh. komercijalnim bankama i nadam se kako ćemo uz pomoć Vlade Federacije BiH što prije krenuti u realizaciju navedenih projekata - kazao je Terzić.



Direktor Euro-asfalta d.o.o. Sarajevo Hamed Ramić rekao je da riječ o izgradnji dionice duge 2,8 kilometara na kojoj je najznačajniji objekt tunel Zenica.



- Sama dužina tunela na navedenoj dionici iznosi 2,5 kilometara dok je rok za izvođenje radova 30 mjeseci, a mi ćemo to kao i sve dosadašnje projekte uredno i kvalitetno ispoštovati - kazao je Ramić.



Ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić kazao je kako se današnjim potpisivanjem navedenog ugovora nastavlja trend izgradnje dionica na sjevernom dijelu koridora Vc.



- U ovoj godini potpisani su ugovori o izgradnji poddionica Vranduk-Ponirak duljine 5,3 kilometara i Počitelj-Zvirovići duljine 11,75 kilometara, a mislim kako ćemo tunel i cijelu ovu poddionicu Ponirak-Vraca završiti i puno prije očekivanih 30 mjeseci - kazao je Lasić.



Dodao je također kako se za dionicu Ovčari-Mostar Jug na koridoru Vc traže određene financijske "injekcije".



- To je najsloženija dionica koja nas čeka na koridoru Vc, ali mislim kako ćemo i to uspješno završiti i time smo onda glavninu navedenog koridora riješili i napast ćemo ga u punom smislu te riječi - ustvrdio je ministar Lasić.





