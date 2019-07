U projektu EU4Business koji finansira Evropska unija, bespovratno je dodijeljeno ukupno 1,6 miliona KM za deset odabranih poljoprivrednih gazdinstava u Bosni i Hercegovini.

Foto: FENA

Ujedno je objavljen javni poziv za narednu dodjelu 2,6 miliona KM u komponenti ovog projekta koja se odnosi na poljoprivredni sektor.



Uoči današnjeg potpisivanja sporazuma s odabranih deset korisnika, šef Delegacije Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark rekao je novinarima da su poljoprivredna proizvodnja i ruralni razvoj jedan od najvažnijih sektora u BiH koji je "bio nekako zanemaren" dosad, ali da je Evropska unija namijenila 30 miliona eura nakon usvajanja okvirnog dokumenta, Strategije ruralnog razvoja.



Cilj je ohrabriti proizvođače i mala poljoprivredna preduzeća, naveo je također Wigemark napominjući da je već odobren novac za današnje potpisivanje ugovora s predstavnicima deset malih preduzeća.



Da bi ovaj sektor bio usklađen s EU standardima, dio od 30 miliona bit će namijenjen za uvjete ispunjavanja fitosanitarnih i drugih standarda, dok će najveći dio biti podrška proizvođačima budući da značajan dio stanovništva živi i ostvaruje prihode u ruralnom sektoru.



Dušan Nešković, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, naglašava da Evropska unija želi pratiti prioritete zacrtane Strategijom i da je već na terenu vidljiva realizacija dijela novčane podrške namijenjene za BiH.



To neće biti zadnji javni poziv već će uslijediti naredni s više novca za oblasti prerađivačke djelatnosti i ruralnog razvoja, značajan kako za jačanje poljoprivrednih aktivnosti tako i odgovarajućih institucionalnih mehanizama.



Nešković je zahvalan Evropskoj komisiji koja je dzvolila da i poljoprivreda bude svrstava u oblast malih i srednjih preduzeća te Razvojnom programu Ujedinjenih naroda (UNDP) za izvrsnu suradnju s domaćim institucijama u vezi s realizacijom navedenog programa. Sve je rezultiralo vrlo uspješnom dosadašnjom realizacijom tog projekta na terenu, naglasio je Nešković.



I vršilac dužnosti rezidentnog predstavnika UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov naglašava da je poljoprivreda itekako važan sektor u Bosni i Hercegovini, zbog čega je „neizbježno djelovati u ovoj oblasti“.



Oko 130.000 ljudi je na neki način uključeno u sektor poljoprivrede čiji je udio u izvozu u Evropsku uniju oko 35 posto, podaci su koje je pred današnje potpisivanje sporazuma s proizvođačima naglasio ovaj zvaničnik UNDP-a.



Naglašavajući da se očekuje druga faza, dodjela još 2,6 miliona KM na osnovu novog javnog poziva, kao i da je u poljoprivrednom sektoru potrebno jako puno inovacija, Khoshmukhamedov je kazao da su među ciljevima nova produktivnost i kvalitet proizvodnje. U toku su pregovori s Evropskom unijom za još jedan program komplementaran projektu EU4Business, zaključio je Khoshmukhamedov.



Gordana Rokvić, savjetnica ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, smatra da je učešće u navedenom projektu značajno jer je otvoren novi izvor finansiranja za poljoprivrednike budući da entitetski budžeti ne mogu značajno pomoći velikim proizvođačima, ali i zbog jačanja odgovarajućih institucija.



Ervin Bibanović, savjetnik ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, podsjeća da je Evropska unija osigurala značajan novac za podršku poljoprivredi u Bosni i Hercegovini, što je između ostalog namijenjeno za mjere jačanja konkurentnosti proizvođača.



Poljoprivreda, ako želi da ojača konkurentnost, mora pribjeći inovacijama, a projekat EU4Business promovira najnovija dostignuća u tom sektoru, istiće Bibanović.



Darko Tost, izvršni direktor preduzeća Agro Mašić d.o.o Gradačac, koje je jedan od korisnika novca dodijeljenog na osnovu javnog poziva u tom projektu, ističe da poljoprivrednici uz ovakve programe imaju želju, volju, hrabrost i spremnost da se nose s rizicima proizvodnje u željenom dostizanju konkurentnosti na domaćem i vanjskom tržištu.



Milan Škundrić, vlasnik Farme Škundrić iz Prijedora, također dobitnik nepovratnog novca iz projekta EU4Business, rekao je da mu to znaći veliki podstrek za daljnji rad.



Projekta EU4Business finansiraju zajednički Evropska unija s 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka s 1,1 milion eura. Zajedno ga provode GIZ, UNDP i Međunarodna organizacija rada od aprila 2018. do marta 2022. godine.



Cilj je jačanje konkurentnostu i otvaranje novih radnih mjesta u izvozno orijentiranim sektorima, turizmu, poljoprivredi i ruralnom razvoju.



Mikro, mala i srednja preduzeća imat će na raspolaganju ukupno 20 miliona KM bespovratno za otvaranje radnih mjesta i ekonomski rast.



Direktni korisnici su preduzeća, poljoprivrednici i poduzetnici, s posebnim naglaskom na mlade, žene i ranjive grupe.







(FENA)