Udruga poslodavaca FBiH proaktivno djeluje prema donositeljima odluka, izvršnoj i zakonodavnoj vlasti s jedinstvenim ciljem, osigurati povoljnije uvjete poslovanja, privući što više investicija, uvesti nove tehnologije i otvoriti nova radna mjesta, kazao je u intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista predsjednik te udruge Adnan Smailbegović.

Foto: FENA

Po njegovim riječima, naročito se intenzivno razgovora o setu zakona koji se tiču doprinosa, poreza na dohodak i poreza na dobit.



- Kada je u pitanju Zakon o doprinosima FBiH, na čijim izmjenama u smislu smanjenja doprinosa godinama inzistiramo, u posljednje vrijeme intenzivno radimo na rješenju prema kojemu bi se doprinosi koji sada iznose 41,5 posto na neto plaće smanjili na 32 posto u prvoj godini primjene. U iduće tri do četiri godine stopa doprinosa postupno bi se dodatno smanjivala do 26,5 posto na neto plaću, što je stopa doprinosa koju priželjkuju poslodavci - kazao je Smailbegović.



Dodao je kako je osnovno preduvjet da dođe do smanjenja stope doprinosa proširenje porezne osnovice, jačanje porezne discipline i jačanje inspekcijskih nadzora.



Smailbegović je istaknuo kako je Udruga poslodavaca FBiH spremni zakonski obvezati se da sva sredstva koja bi poslodavcima "ostala" na osnovi smanjenja doprinosa, usmjeri u povećanje plaća radnicima.



Govoreći o visini plaća u BiH, predsjednik Udruge poslodavaca FBiH kazao je kako je većina poslodavaca u proteklih godinu-dvije povećala plaće zaposlenicima u skladu sa svojim mogućnostima.



- Sada je krajnje vrijeme da i država konkretno, smanjenjem doprinosa i drugih davanja na plaće, doprinese povećanju plaća. Kao Udruga poslodavaca FBiH zalažemo se za povećanje minimalne plaće na nekih 500 - 600 maraka, uz uvjet da se smanje doprinosi - poručio je Smailbegović.



Po njegovim riječima, samo povećanje plaća neće spriječiti odlazak mladih i kvalificiranih kadrova iz BiH.



- Mišljenja sam da ljudi iz BiH odlaze u većoj mjeri iz razloga koji su vezani za opće stanje u društvu, nego iz čisto ekonomskih razloga. Apsolutno se zalažemo za povećanje plaća, ali samo povećanje plaća neće zaustaviti odlazak. Za to su potrebne ozbiljne intervencije države, gdje su plaće i uvjeti rada tek dio cijelog sustava - kazao je predsjednik Udruga poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.





(FENA)