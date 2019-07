Danas su u sjedištu Hrvatskih cesta u Zagrebu zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, u ime Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, s Dragomirom Jevtovićem, u ime Konzorcija gospodarskih subjekata: Integral Inženjering a. d., Đuro Đaković Montaža d. o. o. i Zagreb-Montaža d. o. o., kao najpovoljnijim ponuditeljem, potpisali Ugovor o izgradnji međudržavnog mosta između dvije susjedne i prijateljske zemlje Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na rijeci Savi kod Gradiške na završetku autoceste Banja Luka – Gradiška.

Foto: AA

Most je dugačak 426 metara, širok 22,6 metara i imat će četiri prometne trake, po dvije u svakom smjeru. Gradit će se po Ugovoru 30 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao, a rok za uvođenje izvođača je 105 dana od dana potpisivanja Ugovora.



Ugovorna vrijednost radova je 23.498.800 eura. Kako je izjavio zamjenik Dalipagić, Sporazumom između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, potpisanim davne 2011. godine, definirano je da svaka zemlja snosi polovinu toga iznosa. Bosna i Hercegovina je osigurala svoj dio sredstava dijelom iz UMTS sredstava, tj. od uplata telekom operatera, a dijelom iz sredstava nepovratnog granta u iznosu od 6,8 milijuna eura, dobijenog od WBIF-a (Investicijski fond za Zapadni Balkan) na samitu zemalja Zapadnog Balkana održanom u Beču 2015. godine.



Zamjenik Dalipagić je izjavio da je izuzetno zadovoljan što je Ministarstvo kojim on rukovodi, u suradnji s Hrvatskom, uspjelo u zadnje dvije i pol godine pokrenuti dva izuzetno velika i značajna infrastrukturna projekta, odnosno izgradnju dva mosta na rijeci Savi. Kao što je poznato, most kod Svilaja na završetku Koridora Vc je u završnoj fazi izgradnje i bit će pušten u promet do kraja ove godine. Ministarstvo je uspjelo završiti i tendersku proceduru za izgradnju mosta kod Gradiške. Završetkom ta dva objekta prometna povezanost BiH i Hrvatske, odnosno BiH i EU, bit će znatno poboljšana.





(24sata.info)