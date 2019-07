U okviru Projekta izgradnje magistralne ceste M-17.3 Neum - Stolac, danas je konačno probijen tunel Žaba (Hutovo) dužine 970 metara.

Foto: FENA

Vrijednost ugovora je 23.057.197,66 maraka s PDV-om.



Po riječima direktora JP Ceste FBiH Ljube Pravdića, rok izvođenja je dvije godine, a radovi su počeli u listopadu prošle godine.



- Očekivanja su da će sredinom sljedeće godine u svibnju kompletni radovi na tunelu biti završeni - kazao je on.



Ugovore za izgradnju tunela dobili su na međunarodnom natječaju Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo i HP Investing d.o.o. Mostar.



Kompletna cesta Stolac-Neum, M17.3, u dužini od 36 kilometara trebala bi biti u funkciji 2021. godine. Time bi konačno jedini bh. grad na moru - Neum, bio povezan s ostatkom zemlje kvalitetnom magistralnom cestom.



Premijer Federacije BiH Fadil Novalić pojasnio je kako je riječ o prirodnoj prepreci između Neuma i Stoca, odnosno između Jadranske obale i ostatka FBiH.



- Ovo je vrlo značajan poduhvat i nadam se da će se u naredne dvije godine ostvariti taj san koji sanjamo od Austrougarske, tj. da istupimo neumskom zaljevu slobodno i bez graničnih prijelaza - izjavio je nakon obilaska tunela premijer Novalić.







Ministar prometa i komunikacija F BiH Denis Lasić, ističući značaj pojekta, odnosno dugo najavljivane ceste Neum-Stolac, pojasnio je da projekt ide znatno bržom dinamikom, tri mjeseca prije predviđenog.



- To samo još jednom pokazuje ozbiljnost rada te se zahvaljujem svim ljudima na terenu koji su najviše doprinijeli ovom projektu - poručio je federalni ministar.



Načelnik Neuma Živko Matuško istaknuo je kako će cesta olakšati i skratiti putovanje do Neuma, i to će, u svakom slučaju, poboljšati turistički položaj toga kraja.



Inače, potpisan je ugovor i za izgradnju dionice Drenovac- Stolovi dužine 8,7 km. Posao vrijedan 17 milijuna maraka, a dobio ga je konzorcij kojeg čine mostarski HP Investing i Putovi Grude, a rok za završetak te dionice je 16 mjeseci.



Osim toga raspisan je i tender za izgradnju dionice Broćanac-Prapratnica, do ulaza u Tunel Žaba, u dužini od 3,5 km, s dvije petlje u Babinom dolu i Oštrovcu, a rok za dostavljanje ponuda je 25. srpnja.



Federalna vlada je za gradnju ceste Neum - Stolac, koja je dio programa gradnje i modernizacije magistralnih cesta u Federaciji BiH, izdvojila 40 milijuna eura.







(FENA)