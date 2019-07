Bh. izdanje Večernjeg lista u utorak piše kako će Uprava Aluminija d.d. Mostar ovoga tjedna podnijeti ostavku.

Nekadašnji gigant ima osiguranu opskrbu električnom energijom do srijede u ponoć, nakon čega je sve izvjesnije gašenje pogona.



"Pokušali smo sve što je u našoj moći. Nismo dobili potporu koju smo tražili. Ne možemo više sami nositi taj teret, a sada je praktički isključivo na našim leđima. Nije ovo bijeg od odgovornosti i nadam se kako će se ovim konačno otvoriti oči svim kako bi se spasila ova kompanija. Kako god to razumjeli mi, ipak, ostajemo s radnicima do kraja", kazao je za Večernjak neimenovani Aluminijev dužnosnik.



Proteklih nekoliko godina Aluminij poslije s gubitkom, a ukupni dugovi iznosi gotovo 400 milijuna maraka, od čega se više od pola odnosi na dug za potrošenu električnu energiju.



Prošloga tjedna u Vladi FBiH održan je sastanak s predstavnicima švicarske kompanije Glencore koja je izrazila spremnost preuzeti mostarsku tvrtku, ali sastanak je završio bez postignutog dogovora.



Osnovni preduvjet za ulazak Glencora je osiguravanje subvencionirane cijene električne energije za mostarski Aluminij što Vlada FBiH ne želi ili ne može prihvatiti.





