Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina objavila je službeni početak regionalnog projekta za startupe u oblasti finansijskih tehnologija, "Elevator Lab Challenge", koji je dio međunarodnog Elevator Lab programa čiji je nositelj Raiffeisen Bank International (RBI).

Foto: 24sata.info

Regionalni Elevator Lab Challenge je organizovan kroz lokalna takmičenja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, a prijave su otvorene od 19. juna do 10. avgusta.



Prijavljivanjem za učestvovanje, startup kompanije prolaze kroz proces odabira od strane stručnog žirija, koji čine menadžeri Raiffeisen banke i uspješni regionalni preduzetnici i investitori. Najbolji startupi sa svakog takmičenja će dobiti nagradu od 5.000 eura, kao i direktan plasman u polufinale Elevator Lab akceleratorskog programa RBI-a, gdje će se takmičiti s pobjednicima iz drugih zemalja.



Regionalni Elevator Lab Challenge će se završiti Gala događajem u Beogradu na kome će pobjednici takmičenja iz sve tri zemlje dobiti priliku da svoj biznis predstave pred stručnim žirijem i publikom i izbore se za nagradu od dodatnih 5.000 eura.



Najbolji startupi po izboru stručnog žirija u Beču postaju dio četvoromjesečnog Elevator Lab programa gdje dobijaju obuku i mentorstvo RBI-a, ali i finansijsku podršku za razvoj svog pilot proizvoda, i to bez uzimanja vlasničkog udjela. Pored toga, takmičari dobijaju i priliku da dodaju svoju inovaciju unutar mreže Raiffeisen grupe i time dosegnu 16,1 miliona klijenata.



Poziv je otvoren za sve startupe koji inoviraju i digitalizuju područja poslovanja i finansija, a prije svega za one koje se bave poboljšanjem korisničkog iskustva, predviđanjima i analitikom različitih aspekata poslovanja, automatizacijom, sigurnošću podataka, ali i unapređenjem različitih finansijskih ili investicijskih procesa.



Takmičenje će se u Sarajevu održati 29. avgusta, dok se Gala događaj u Beogradu održava 3. septembra. Detaljne informacije o projektu dostupne su na web stranici: www.elevator-lab.com.





(24sata.info)