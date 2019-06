Potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u Republici Srpskoj (RS) u maju ove godine je koštala 1.894,39 KM i prosječna isplaćena neto plaća od 903 KM "pokrivala" ju je sa svega 47,67 posto, podaci su entitetskog Saveza za statistiku.

Ilustracija / 24sata.info

Napominju da je prosječna majska zarada u poređenju s aprilom ove godine bila veća za sedam KM.



I dalje najviše prosječne plaće imaju zaposleni u oblasti finansijske djelatnosti i osiguranja i to 1.385 KM i nisu se mijenjale u odnosu na april, dok su najniže u građevinarstvu, svega 623 KM.



Niske prosječne neto plaće primili su i zaposleni u ugostiteljstvu i to 636 KM, zatim radnici u djelatnosti umjetnosti, zabave i rekreacije - 642 KM, te u oblasti saobraćaja i skladištenja, 672 KM.



Prosječna majska neto plaća, isplaćena u administrativnim pomoćnim uslužnim djelatnostima, iznosila je 676 KM, a u trgovini 691 KM.



- Navedene zarade pokrivale su troškove sindikalne potrošačke korpe od 32,89 do 36,48 posto - upozoravaju iz entitetskog Saveza sindikata.



Ukupne potrošačke cijene u maju u poređenju s cijenama iz aprila 2019. godine bile su veće za 0,1 odsto.



Najviše novca porodice u RS-u u maju su trošile za nabavku prehrane i to 709,17 KM, za stanovanje i komunalne usluge 568,63 KM, te za tekuće održavanje domaćinstva 106,48 KM. Nabavka obuće i odjeće u maju je koštala 137,46 KM, higijena i njega zdravlja 89,77 KM, prijevoz 200,23 KM, te obrazovanje i kultura 82,65 KM.



- Iz navedenih podataka jasno je da je u RS-u potrebno što prije potpisati opći i granske kolektivne ugovore, te povećati plaće i poboljšati životnog standard svim radnicima, kako bi se smanjio trend odlaska mlade, radno sposobne, kvalifikovane radne snage – istakli su sindikalci.



U fokusu aktivnosti trebalo bi biti donošenje izmjena i dopuna zakona o radu, posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS, inspekcijama RS, mobingu RS, te izrada Strategije bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu RS.



(FENA)