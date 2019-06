Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je danas da građani ne smiju ispaštati zbog lošeg planiranja rekonstrukcije tunela, pozivajući da se pronađe alternativni pravac prije početka rekonstrukcije tunela "Crnaja".

Naime, istknuo je, poslije višemjesečnog saobraćajnog haosa koji je izazvan nestručno organiziranom rekonstrukcijom tunela "Vranduk" i mostova Bosna IV i Bosna V, bez uređenih alternativnih pravaca, iz Javnog preduzeća "Ceste Federacije BiH" najavili su obnovu tunela "Crnaja" koji se nalazi na frekventnoj dionici M-17 koja vodi prema jugu BiH i moru.



Uz ocjenu da je rekonstrukcija dotrajalih puteva, mostova i tunela poželjna i neophodna, da bi se povećao njihov kvalitet i unaprijedila sigurnost putnika, nedopustivo je da se to radi na ovakav način.



- Davati izjave iz ugodno rashlađenih direktorskih kabineta da ne postoje alternativni pravci, iako ih očito niko i nije pokušao naći, i istovremeno pozivati građane i privrednike na strpljenje dok satima čekaju na temperaturama od 30 do 40 stepeni, je nekorektno, pa i drsko - Zvizdićev je stav.



Smatra da je odsustvo odgovornosti i stručnog pristupa vidljivo iz obrazloženja JP "Ceste Federacije" u kojem navode da se sanacija regionalne ceste R445 Nemila-Zenica očekuje početkom sedmog mjeseca kada će putnički promet biti u potpunosti preusmjeren na ovaj alternativni pravac, dok će teretna vozila i dalje prometovati kroz tunel Vranduk jednom trakom naizmjenično.



- Jedino logično pitanje koje preostaje poslije ove bizarne izjave koja dolazi poslije višemjesečnog saobraćajnog kolapsa, jeste zašto prije rekonstrukcije tunela Vranduk nije prvo završen alternativni pravac - upitao je Zvizdić.



Ovako je, bez osjećaja za potrebe građana, bolesnih osoba, privrednika, učenika i studenata praktično prekinuta jedna od najvažnijih "žila kucavica" za promet ljudima i robama u BiH, čime je načinjena velika šteta za privrednike i ekonomiju BiH, upozorio je predsjedavajući.



Iznio je i mišljenje da JP "Ceste FBiH" nisu pravovremeno angažirale dovoljan broj stručnih osoba različitih profila u traženju alternativnog pravca te dodaje da nije izrađena studija koja pokazuje razmjere ekonomskih šteta i kako ih izbjeći ili svesti na minimum.



- Da je to urađeno bilo bi jasno da se prvo morao osigurati alternativni pravac, pa tek onda početi s radovima na tunelu Vranduk na jednom od najfrekventnijih putnih pravaca u BiH - jasno je kazao Zvizdić.



Dodaje da se isti scenarij najavljuje i za tunel "Crnaja" što bi BiH u saobraćajnom i ekonomskom smislu dovelo do potpunog kolapsa te je pozvao JP "Ceste FBiH" da se prije početka rekonstrukcije prvo i neizostavno riješi pitanje alternativnog pravca.



Odbacio je tvrdnje da ne postoji alternativni pravac jer alternativa postoji barem za putnički saobraćaj, a neki od njih su pravci Potoci-Ruište-Dabića poljana-Borci-Konjic ili izgradnja nove trase od Dabića Poljane do Glavatičeva, koja bi se spojila s postojećim regionalnim putem koji bi preko Bjelimića išao u pravcu Bjelašnice ili preko Boraka do Konjica.



- Naravno, prepuštam nadležnima i struci kojima je to obaveza da odrede najbolji alternativni pravac, ali ne smije se dogoditi da rekonstrukcija tunela "Crnaja" počne bez alternativnog pravca. Za takvo nešto nema i ne može biti opravdanja, a strpljenje vozača je pri kraju - zaključio je Zvizdić u saopćenju.





