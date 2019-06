Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da se od 1. jula, kada stupa na snagu Zakon o podsticajima u privredi, veliki broj poslodavaca sprema za povećanje plata radnicima.

Radovan Višković / 24sata.info

On je istakao da će poslodovci u realnom sektoru koji radnicima od 1. jula povećaju plate, dobiti povrat od 30 ili 70 posto novca na doprinose uplaćene za to povećanje.



"Napravljena je podjela na dvije grupe. U prvoj su poslodavci kod kojih radnik ima platu od 450 do 550 KM i za svaki rast plate vratit će im se 30 posto, a kod poslodavaca kod kojih je radnik imao platu 1.000 KM i od jula dobije povećanje plate od 100 KM, vratit će mu se 70 posto od doprinosa uplaćenih za to povećanje", rekao je Višković za beogradsku "Politiku".



On je istakao da Vlada RS-a kroz rasterećenje poreza i doprinosa poslodavcima pokušava da poveća plate u realnom sektoru kako bi, koliko je to moguće, zadržali ljude u RS-u.



"Poslodavac ovim mjerama sam sebi može da smanji zbirnu stopu poreza i dorinosa, pa na primjer, ako poveća platu radnicima duplo, njegovi porezi i doprinosi biće 30 posto, umjesto sadašnjih 60 posto", rekao je Višković.



On je naglasio da je ovo privremena mjera i da je cilj, kada se obezbijedi veći priliv sredstava u budžet, da se smanje zbirne stope, koje bi 2021. mogle iznositi 50 posto.



"U Republici Srpskoj trenutnio radi 267.000 ljudi, što je najveći broj otkako se vodi ova evidencija. Iako je stopa nezaposlenosti u RS-u spala sa 28 na 18 posto, netačno je da je broj na birou za zapošljavanje manji samo usljed odlazaka", rekao je Višković.



On kaže da će kroz Zakon o podsticajima, svi privrednici iz Srbije koji žele da investiraju u RS-u imati podsticaje kao što sada imaju privrednici iz Njemačke koji dolaze u Srbiju.





(24sata.info)