Bosanskohercegovačka prehrambena industrija AC Food, u vlasništvu tešanjske porodice Hrvić, potpisala je ugovor s crnogorskom kompanijom Plus o distribuciji proizvoda na to tržište. Također, jedan od proizvoda AC Food - Tops čajni kolutići, od sada su dostupni na policama vodeće austrijske grupacije trgovina REWE, saopćeno je iz ove kompanije.

Rusmir Hrvić / 24sata.info

Izvoz u Crnu Goru počeo je 15. juna, čime proizvodi AC Food-a postaju praktično dostupni na ovom području u nekoliko ključnih kategorija kao što su biskviti, kremni namazi i petit keksi.



"Odabrani asortiman za početak distribucije je pažljivo biran prema specifičnostima tržišta i potrebama stanovnika, te velikog broja turista koji godišnje posjete ovu zemlju. Prema rezultatima istraživanja tržišta koje smo proveli, kupci i potrošači su sa velikim zanimanjem spremni prihvatiti AC Food proizvode kao što su Tops biskviti, Maza lješnjak kremni namaz i Tops petit keksi. Svakako da je osvajanje novih tržišta uveliko olakšan IFS - certifikacijom koju je AC Food uspješno proveo u prethodnom periodu ", istakla je Lejla Čorhodžić direktorica prodaje AC Food-a.



Ovom saradnjom AC Food je dobio jakog partnera koji će mu omogućiti ulazak na sva važnija prodajna mjesta u Crnoj Gori i dugoročni razvoj poslovanja na ovom tržištu. Kompanija Plus d.o.o. Podgorica je ekskluzivni uvoznik renomiranih svjetskih brendova.



Dobre vijesti stižu i iz Austrije. Naime, Tops čajni kolutići su od sada dostupni i u REWE grupi trgovačkih lanaca u ovoj zemlji. REWE je vodeći trgovački lanac u Austriji kojeg čine trgovine kao što su Merkur, Billa, Penny i Bipa. Tops čajni kolutići su od početka juna na policama 355 Billa trgovina i 136 Merkur hipermarketa.



“Dogovoru o izvozu na austrijsko tržište i ulasku u REWE grupu prethodili su višemjesečni pregovori koji su okončani na obostrano zadovoljstvo”, kazao je Amel Termiz uvoznik za austrijsko tržište.



Pored Tops biskvita i čajnih kolutića koji se sada mogu naći na policama navedenih trgovina, kompanija nastavlja pregovore za početak prodaje i ostalih proizvoda iz poznatog asortimana.



AC Food je osnovan 2017. godine, članica je AS Holdinga i nastala je kao kompanija koja je preuzela proizvodnju Agrokomercovih brendova. U okviru AS Holdinga posluje još i visočkiVispak, Sarajevski Klas i Sprind, tejoš nekoliko manjih tvornica i prehrambenog sektora.







(SB)