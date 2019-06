Proteklu sedmicu u najvećoj bh. prehrambenoj grupaciji u čijem se sastavu nalaze Klas, Vispak, Oaza i mnoge druge uspješne domaće kompanije obilježio je, sada već tradicionalni, projekat „Innovation day“ koji se održao u Konjic Garden City kongresno-rekreativnom centru.

Foto: 24sata.info

Dvodnevno druženje uposlenika kompanija koje su u sastavu AS Holdinga bilo je obogaćeno edukativnim i zabavnim programom, a završeno je svečanom dodjelom diploma i novčanih nagrada uposlenicima koji su predlagali najbolje ideje za inovacije i uštede na nivou cijele grupacije.

„Innovation day“ kruna je projekta „Inovacije i uštede“ kojeg je AS Holding započeo početkom 2018. godine, a za cilj ima motivirati uposlenike da svojim prijedlozima unaprijede poslovanje u svim njegovim segmentima.

„ Vrlo sam sretan zbog činjenice da su svi uposlenici kompanije koje su u sastavu AS Holdinga dobili mogućnost da učestvuju u jednom ovakvom projektu. Kao dobitnik najveće novčane nagrade u kategoriji „Inovacije“ smatram da će ovim sistemom i motivacijom uposlenika, svi nivoi poslovanja biti znatno unaprijeđeni. Inovativnim pristupom potaknuti smo da stalno razmišljamo o promjenama u našim kompanijama i da radimo zajedničkim snagama. Ideja za prijavu moje inovacije je došla kao posljedica komunikacije sa kolegama iz kompanija Solana, AS d.o.o., AS Holding i Klas dd Srajevo“ – istakao je Zlatko Ramić iz kompanije Klas.

Specijalni gost na eventu bio je Elmir Jukić, reditelj popularnog serijala „Lud, zbunjen, normalan“ koji je govorio o izazovima današnjice, pojmu uspjeha i vlastitim iskustvima koja su obogatila njegov poslovni život. Pored Elmira govornici su bili i Ethem Numić, direktor direkcije za marketing i razvoj AS Holdinga kao i Neven Hadžisulejmanović, član Uprave za operativno poslovanje AS Holdinga koji su uposlenicima, kroz vlastite primjere poslovnih problema, prenijeli bitnu poruku o snazi, upornosti, snalažljivosti i prevazilaženju prepreka.

Prisutni su prvi dan imali priliku degustirati Oazine funkcionalne vode i domaći čaj, dva noviteta koja se već nalaze na tržištu. Druženje je završeno raftingom na Neretvi, a naredni Dani inovacija planirani su krajem ove godine.

(24sata.info)