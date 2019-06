Bugojanka Hannah Sumeja Atić imenovana je ovih dana na mjesto zamjenika ministra industrije i privrede u Vladi Norveške što je, kaže, za nju veliki uspjeh.

- Imam 28 godina i najmlađi sam član norveške vlade. Ovo je svojevrsno priznanje mog napornog rada u proteklom periodu, i potvrda da se snovi mogu ostvariti ako imate jasan cilj i jaku želju za to - ističe ona.



Podsjeća da je u augustu 2016. imenovana za savjetnika ministra obrazovanja, i da je od januara 2018. na istoj dužnosti bila u ministarstvu industrije i privrede, gdje će u budućnosti obavljati veoma odgovoran posao.



- Odgovornost je, sigurno, velika. Ali, istovremeno je to i izazov za mene, kao mlade osobe koja ima puno ideja. Veoma sam sretna zbog pružene prilike i podrške premijerke Erne Solberg - naglasila je.



Također, norveški ministar industrije i privrede Torbjorn Roe Isaksen oglasio se povodom njenog imenovanja na novu poziciju, istakavši kako se radi o osobi "punoj znanja s impresivnim pregledom o svim pitanjima, kojima se bavi ministarstvo industrije i privrede".



- Kazao je i to da se raduje nastavku naše dosadašnje, dobre saradnje. Nastojat ću, naravno, opravdati povjerenje, koje mi je ukazano - kazala je Atić.



Dodaje da se zbog novog posla vratila u Oslo u čijoj blizini živi njena porodica, te da je uspješno privela kraju studij prava na Univerzitetu u Bremenu.



- Ne bojim se novih poslovnih zadataka i vjerujem da ćemo ispuniti obećanja koja smo, kao stranka Hoyre (Desna), čiji sam član postala s petnaest godina, dali građanima - kazala je ova mlada pravnica i političarka.



Kaže da je ponosna na sebe, ali i sve mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, koji postižu zavidne rezultate u državama u kojima se trenutno nalaze.



- Bosanci i Hercegovci koji žive i rade u Norveškoj poznati su po uspjehu koji postižu u raznim oblastima - zaključila je.



Atić je u Norvešku došla 1993., godinu nakon što je, kao desetomjesečna beba, s majkom iz Bugojna izbjegla na Brač.



- Kada je rat završio i otac nam se pridružio, tako da smo sada svi tu, u državi koja mojim roditeljima, bratu, sestri i meni pruža sve što trebamo. Naravno, ostaje žal za domovinom, u koju se uvijek rado vraćamo - kazala je Hannah Sumeja Atić.





