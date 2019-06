ART market, sajam originalnih bh. brendova koji organizuju online platforma OREA i Vakufska banka, otvoren je danas u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH.

Foto: FENA - 24sata.info

Oko 50 poduzetnika koji su odlučili svoje kreativne ideje, rukotvorine ili umjetnost pretvoriti u biznis, izlagat će i prodavati svoje proizvode do 20 sati.

Zvanicama i posjetiocima se na otvorenju obratila Amra Silajdžić-Džeko, suosnivačica i ambasadorica OREA platforme, koja kroz online sistem prodaje omogućava ovim domaćim brendovima prezentnost i plasman unutar i van granica BiH.

-OREA zajednica okuplja najkreativnije brendove s domaćim pečatom u svijetu virtuelne trgovine, a danas smo im željeli pružiti priliku da vam se predstave i na ovaj, opipljivi način te da se međusobno umrežavaju. Cilj nam je promovirati ideju malog poduzetništva koji svoje prednosti i uspjeh gradi na originalnosti i dobrim idejama, i poslati ohrabrujuću poruku svim mladim kreativcima - kazala je Silajdžić-Džeko.

Predsjednik Uprave Vakufske banke Denis Čivgin je predstavio motive ove banke da se angažuje kao suorganizator i sponzor rekavši da u ovoj banci smatraju da posao nije samo davanje kredita i čuvanje depozita.

-Našu ulogu vidimo i u tome da prepoznamo one koji imaju kapacitet, ambiciju i hrabrost da doprinesu boljitku naše zemlje. To su upravo mali poduzetnici kakve danas vidimo ovdje, poduzetnici koji ne čekaju posao, nego stvaraju posao, i za to zaslužuju naše poštovanje i podršku - rekao je.

Posjetioci ART marketa kupovinom ulaznice od 2 KM učestvuju i u humanitarnoj akciji. Naime, OREA i Vakufska banka će sav novac od ulaznica prodatih nakon 14 sati usmjeriti u podršku Roditeljskoj kući u Sarajevu za boravak roditelja sa djecom oboljelom od karcinoma.

Događaj je svojim dolaskom podržao i kapiten nogometne reprezentacije Edin Džeko, a druženje s njim je oduševilo najmlađe, saopćili su organizatori

( FENA)