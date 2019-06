ENERGA 2019, međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije, koji je u protekla tri dana Centru Skenderija okupio više od 100 izlagača iz 12 zemalja, 200 učesnika konferencijskog dijela programa, te predstavnike brojnih domaćih i stranih organizacija i institucija, danas je okončanim konferencijskim programom i ceremonijom dodjele priznanja izlagačima, svečano zatvoren.

Najveći sajamsko-konferencijski događaj u ovom dijelu Evrope i ove godine je opravdao očekivanja izalagača, učesnika konferencije i organizatora koji je 10. jubilarnu Energu najavio za 9. juni/lipanj 2020. godine.



Organizatori posebno ističu kvalitetan i dobro posjećen konferencijski dio Energe, koji je u tri dana i 14 sesija učesnicima ponudio aktuelne teme iz oblasti energetike i zaštite okoliša, uz učešće predstavnika svih relevantnih institucija, organizacija i privrednih subjekata koji se bave oblastima energije i zaštite okoliša.



-Energa je specijalizirani sajamski događaj koji je po mnogo čemu specifičan i kao takav se uspio pozicionirati u vodeći događaj ovog tipa u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Posebno moramo istaći ovogodišnju posjetu konferencijskom programu, što je dokaz da smo se odlučili za kvalitetne i aktuelne teme, a to nam je i polazna osnova za još kvalitetniji program u jubilarnoj 10. Energi – rekao nam je Zlatko Alidžanović, predsjednik uprave sajma i konferencije ENERGA.



Poslovni susreti “ENERGA b2b 2019“ i ove godine su privukli veliku pažnju bh. privrednika koji su inostrane partnere pokušali pronaći u okviru više od 100 realizovanih sastanaka, organizovanih od strane Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, te Trgovinskog odjela Austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini.



Ove godine u fokusu je bila i prezentacija učeničkog stvaralaštva iz oblasti energetike i mehanike, kao dio programa Privredne/gospodarske komore FBiH i Kantonalne privredne komore Tuzla.



Na ceremoniji svečanog zatvaranja sajma organizator je dodijelio priznanja za slijedeće organizacije i privredna društva:



Na ceremoniji svečanog zatvaranja sajma organizator je dodijelio priznanja za brojne organizacije i privredna društva.



Danas je završena i konferencija ENERGA. Posljednjeg konferencijskog dana se razgovaralo o biogasnim elektranama kao investicionoj prilici za poljoprivrednike, aktuelnim istraživanjima i pravcima razvoja termoenergetike u BiH, zatim potencijalima za primjenu visokoefikasne kogeneracije grijanja i hlađenja u BiH i projektima finansiranja mjera energijske efikasnosti.



ENERGA 2019 se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo.



Partneri projekta su Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna/gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Sponzori projekta su Ured specijalnog predstavnika u BiH, USAID EIA, UNDP, GIZ, FL Wind i BH telecom.



