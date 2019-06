Predsjednik Inicijativnog odbora Međunarodnog sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA Mirsad Đonlagić kazao je da evropske zemlje danas troše manje energije nego prije deset godina, uglavnom zbog pozitivnih efekata u području energetske efikasnosti.

Mirsad Đonlagić / 24sata.info

Evropa se isto tako, kako je dodao, manje oslanja na fosilna goriva zbog energetskih ušteda i činjenice da je brže od očekivanja počela prihvatati obnovljive izvore energije (OIE). U desetljeću od 2005. do 2015. ali i nakon toga udjel OIE u ukupnoj potrošnji energije u EU gotovo se udvostručio i to sa devet na gotovo 17 procenata.



-Neki sektori i neke zemlje predvode put prema upotrebi čiste energije. No, i među brojnim evropskim državama postoje velike razlike i različita opredjeljanja koja diktiraju njihove realne mogućnosti, ali i potrebe. Sa sigurnošću možemo reći da uprkos njihovom sve manjem udjelu na tržištu, fosilna goriva su i dalje glavni izvor energije u Evropi, tako da ipak najveći procenat energije u Evropi dolazi iz fosilnih goriva i to čak više od 70 posto - kazao je Đonlagić.



Što se tiče BiH, prema njegovim riječima, naš put je u mnogome definiran, a to se pogotovo može reći nakon dugo očekivane i ajavljivane investicije o izgradnji zamjenskog kapaciteta Bloka 7 u TE Tuzla. Đonlagić je dodao da je i pored toga naša obaveza, ali i potreba da razvijamo ovaj sektor, da pratimo i poštujemo evropske standarde, da razvijamo primjenu obnovljivih izvora energije i otvaramo novi investicijski prostor.



Deveti Međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA 2019 pod sloganom 'Misliti na budućnost', u tri sajamska dana okupit će brojne izlagače iz 12 zemalja i više od 200 učesnika Konferencije ENERGA.



- Svake godine pokušavamo i zasad uspjevamo da uvedemo novine da bi ovu manifestaciju učinili što interesantnijom. Ono što bih posebno istakao je učešće velikog broja učenika jer cilj ovakve manifestacije morao bi da bude da se posebno mladim ljudima otvore perspektive. Također sam veoma zadovoljan zbog učešća renomiranih evropskih firmi, pored naših firmi iz BiH - kazao je Đonlagić.



Za devet godina organizovanja sajma ENERGA zabilježno je više od 20.000 posjetilaca, 1.350 izlagača iz 32 zemlje, te oko 2.200 učesnika na konferencijama .



Manifestaciju su među ostalim podržali Ministarstvo vansjke trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, USAID, UNDP, Njemačko društvo za saradnju (GIZ), Kanton Sarajevo , Vanjskotrgovinska komora BiH, te Privredna komora FBiH.



