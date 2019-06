Deveta „ENERGA“, međunarodni sajam energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije, danas su u Sarajevu presijecanjem vrpce svečano otvorili Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH, Haris Bašić, ministar privrede u Vladi Kantona Sarajevo, Mirsad Đonlagić, predsjednik Inicijativnog odbora sajma i Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne/gospodarske komore FBiH.

Foto: 24sata.info

Na otvaranju sajma u Centru Skenderija ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Mirko Šarović, istakao je zadovoljsto što je drugu godinu za redom dio manifestacije kod koja evidentno raste iz godine u godinu.

– U odnosu na prošlu godinu desilo se nekoliko dobrih stvari, od kojih ističem usvojenu Okvirnu energetsku strategiju, zatim Odluku o ukidanju carina za električna i hibridna vozila koja se nalazi pred Bijećem ministara. Njenim usvjanajem bi u narednom periodu sigurno imali mnogo više takvih vozila nego je to slučaj danas. Ono što moramo mijenjati je i svijest koja je kod nas prisutna, a to je da su energetika i energestki potencijali plijen. Oni to nisu, oni su šansa i što to prije shvatimo shvatimo svima će nam biti bolje. Iskoritimo šanse, koračajmo brže – istakao je Mirko Šarović.

Valentin Inzko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini na početku svog izlaganja je napomenuo da mu je čast biti dio manifestacije čiji je moto misliti na budućnost.

-Mislim da je poruka koju treba odavdje poslati upravo ta da je budućnost ove zemlje svijetla, posebno u energetskom sektoru. Eksperti iz ove oblasti smatraju da se hidroenergetski potencijali Bosne i Hercegovine koriste samo 35 posto. Nema razloga da privreda Bsone i Hercegovine ne napravi iskorak upravo koristeći prirodne resurse. Jačanje energetske proizvodnje znači i jačanje privrede. Osim neiskorištenih resursa ova zemlja ima i neiskorišteno tržište za te resurse, a sve se to može prevazići njenom puno integracijom u regionalno i šire energetsko tržište. Završit ću pitanjem: Šta čekamo? – istakao je Valentin Inzko.

Na ceremoniji otvaranja pored Mirka Šarovića i Valentina Inzka govorili Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH, Haris Bašić, ministar privrede u Vladi Kantona Sarajevo, Mirsad Đonlagić, predsjednik Inicijativnog odbora sajma i Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne/gospodarske komore FBiH i predsjednik Organizacionog odbora ENERGA.

Nakon otvaranja u okviru konferencijskog dijela programa Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA) je organizirala sesiju “Analiza tržišta obnovljive energije: Jugoistočna Evropa“, na kojoj su govorii Marcin Scigan, regionalni program oficir za ove organizacije za jugoistočnu Evropu, koji je prezentirao Regionalnu inicijativu IRENA-e, Emanuele Bianco, program oficir IRENA-e koji je predstavio analizu tržišta obnovljive energije jugoistočne Evrope, dok je u okviru ove sesije rezultate 5. energetskog samita održanog u aprilu ove godine u Neumu, prezentirala Elma Haverić, USAID EIA.

Konferencijski program, koji prati aktuelne teme iz oblasti energetskog sektora, učesnicima će u tri dana ponuditi sesije i panel diskusije o investicijama i integraciji obnovljivih izvora energije u BiH, aktulenoj izgradnji Bloka 7 Termoelektrana Tuzla, maloprodajnom tržištu električne energije u BiH, biogasnim elektranama i drugim zanimljivim temama koja već u najavi privlače veliku pažnju stručne javnosti.

Ulaz na sajam koji se u Centru Skenderija u Sarajevu održava do 13. juna/lipnja je besplatan, uz neophodnu registraciju na info pultu na ulazu u sajamski prostor.

ENERGA 2019 se realizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo. Partneri projekta su Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine i Privredna/gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine. Sponzori projekta su Ured specijalnog predstavnika u BiH, USAID EIA, UNDP, GIZ, FL Wind i BH telecom.

Inzko na štandu Nove grupe

Kompanija Nova grupa sa četiri svoja brenda: vijesti.ba, biznis.ba, energetika.ba i 24sata.info medijski je pokrovitelj ovogodišnjeg sajma ENERGA 2019.

Pored brojnih predstavnika energetskih kompanija, štand Nove grupe u izložbenom prostoru posjetio je i visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, nakon svečane manifestacije otvaranja sajma.

U razgovoru sa predstavnicima Nove grupe, visoki predstavnik Inzko interesovao se za poslovanje kompanije i brendove iz našeg portfolija.

