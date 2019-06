Sarajevo će od 11. do 13. juna biti domaćin devetog međunarodnog sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije ENERGA 2019, sa konferencijskim sadržajem.

Foto: Fena

Sajam ENERGA, koji se održava pod sloganom "Misliti na budućnost", biće organizovan u Centru Skenderija. Svečanom otvaranju sajma, koje je zakazano za utorak, 11. juna, s početkom u 11.00 sati, prisustvovaće visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko, predsjednik FBiH Marinko Čavara, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, predstavnici Vlade KS, kao i predsjednici Inicijativnog i Organizacionog odbora sajma ENERGA 2019 Mirsad Đonlagić i Mirsad Jašarspahić.



ENERGA je mjesto susreta predstavnika uglednih domaćih i inostranih kompanija i institucija, koje tretiraju oblasti energije i zaštite okoline. Sajam je prepoznat u cijeloj regiji i ove godine će velikom broju registrovanih učesnika na sajmu i konferenciji ponuditi nova istraživačka i proizvodna ostvarenja, trendove i dostignuća moderne energetike, te različite oblike poslovne saradnje.



Na ovogodišnjem sajmu prijavljeno je više od 100 izlagača iz 12 zemalja.



Kako ističu organizatori, tokom trajanja sajma biće tretirana brojna pitanja iz energetskog sektora, s fokusom na strateške energetske projekte i investicione potencijale u BiH.



"Energija je usud BiH. Htjeli mi to ili ne, energijom se moramo intenzivnije i pamentno baviti, odnosno moramo pratiti savremene procese u Evropi i svijetu, te ispunjavati međunarodne obaveze BiH u tom pogledu", poručio je na današnjoj konferenciji za novinare prof. dr Mirsad Đonlagić, predsjednik Inicijativnog odbora sajma ENERGA 2019.



Kako je istakao, energija je nešto što definiše budućnost BiH i o ovom pitanju treba govoriti sa optimizmom.



"Mi imamo definisan pravac razvoja u kome idemo, a to je investicioni poduhvat Blok 7 TE Tuzla, ali imamo i međunarodne obaveze. Imamo bogatu i široku lepezu mogućnosti primjena razvoja i primjene obnovljivih izvora energije, što na određeni način štiti privredu i otvara nova radna mjesta", naveo je on.



Na ovogodišnjem konferencijskom programu ENERGA 2019, potcrtao je, cilj je govoriti otvoreno i razumno o energetskom sektoru, te naći pravac koji je integrativni pravac za BiH.



Sa zadovoljstvom je istakao da je ovogodišnja sajamska manifestacija deveta po redu, te da je bilo više od 20.000 posjetilaca, 1.350 firmi iz 32 države, te oko 2.500 učesnika konferencija, što je, kako je ocijenio, impozantan broj.



"Ovo je prilika da Sarajevo u predstojeća tri dana bude energetski centar BiH, regije, pa i znatno šire", poručio je Đonlagić.



Privredna komora FBiH prepoznala je sajam ENERGA 2019 kao mjesto susreta ideja, projekata i promocija kompanija koje ulažu u energetski sektor, te elektroprivrednih kompanija.



"BiH, kao tradicionalno zemlja industrije i energetike, ima dobre veze sa potencijalnim izvođačima, projektnim kućama, te potencijalnim investitorima", rekao je predsjednik Organizacionog odbora sajma ENERGA 2019 i potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić.



Prema njegovim riječima, sajam ENERGA 2019 najbolji je način da se otvore mogućnosti za maksimalnu promociju obnovljivih izbora energije, uz naglašenu buduću izgranju zamjenskih kapaciteta postojećih termoelektrana.



"Naglašavam - zamjenski kapaciteti, jer se taj termin proteklih godina izgubio, anovi blokovi u Kaknju i Tuzli počeli su se zvati novim termoelektranama, što nosi niz negativnih konotacija. Dakle, želim naglasiti da su to zamjenski kapacitet i kao takvi se moraju tretirati drugačije", naveo je on.



Jašarspahić je dodao kako vjeruje da će zaključke ovogodišnjeg konferencijskog dijela sajma ENERGA razmatrati nadležne institucije.



Konferencijski program ENERGA 2019



Inače, za konferencijski program ENERGA 2019 registrovano je 200 učesnika, koji će pokušati dati odgovore u vezi sa perspektivnom energetskog sektora u BiH i regiji. Ovogodišnji konferencijski dio otvoriće Međunarodna agencija za obnovljivu energiju (IRENA) temom: "Analiza tržišta obnovljive energije: Jugositočna Evropa".



Konferencijski program učesnicima će ponuditi i sesije i panel diskusije o investicijama i integraciji obnovljivih izvora energije u BiH, izgradnji Bloka 7 TE Tuzla, maloprodajnom tržištu električne energije u BiH, te biogasnim elektranama i drugim temama koje privlače pažnju stručne javnosti.



B2B susreti



U okviru sajma ENERGA 2019 već drugu godinu održavaju se i "B2B susreti", čiji je cilj podržati bh. kompanije u pronalasku investicionih partnera. Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa Privrednom komorom FBiH organizuje ove međunarodne poslovne susreta u okviru sajma.



"Prvi susreti održani su prošle godine i zaista su polučili vrlo dobre rezultate, te bili ocijenjeni kao vrlo dobrim propratnim sadržajem sajma ENERGA. Prošle godine zaokružili smo i ponudili dodatnu vrijednost firmama, s obzirom da se radi o konkretnim ciljanim susretima domaćih i regionalnih firmi", navela je predstavnica SERDA-e Aida Džamalija Duran.



Ona je precizirala da je ove godine za međunarodne poslovne susrete u okviru ENERGA 2019 prijavljeno 75 učesnika poslovnih susreta iz 13 zemalja.



Projekat poslovnih susreta provodi se u okviru koncepta Evropske poduzetničke mreže (EEN), koja je najveća svjetska mreža za mešunarodno povezivanje firmi.



"Uvažavajući značaj sajma ENERGA i energetskog sektora, kao strateškog pravca djelovanja BiH, bilo nam je zadovoljstvo da i ove godine poboljšamo i unaprijedimo sajamski sadržaj", naglasila je ona.



Napomenula je da je učestvovanje na B2B susretima u okviru sajma ENERGA 2019 besplatno za kompanije, a registracija učesnika vrši se online putem.



Osim SERDA-e i EEN-a, B2B susrete organizovaće i Trgovinski odjela Ambasade Austrije u BiH.



Sajam ENERGA 2019 realizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministrastva energije, industrije i rudarstva i Vlade KS. Partneri projekta su Spoljnotrgovinska komora BiH i Privredna komora FBiH, a sponzori Kancelarija specijalnog predstavnika u BiH, USADI EIA, UNDP, GIZ, FL Wind i BH Telecom.



(24sata.info)