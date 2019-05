Općina Novi Grad Sarajevo i u ovoj godini nastavlja sa podrškom početnicima u biznisu kroz sufinansiranje troškova samostalnih poduzetnika u trajanju od dvije godine, a za tu namjenu u ovogodišnjem budžetu izdvojeno je 220.000 KM.

Foto: Općina Novi Grad - 24sata.info

Tim povodom u zgradi Općine danas su potpisani ugovori za 33 nova početnika u biznisu koji će u periodu od dvije godine koristiti ovu podsticajnu mjeru koja se provodi u svrhu povećanja broja održivih biznisa i kreiranja novih radnih mjesta.

Dobrodošlicu je prisutnim potpisnicima ugovora poželio općinski načelnik Semir Efendić, uz želju da uspiju u poslovima koje su pokrenuli. Istakao je da Općina Novi Grad nastoji da kroz različite projekate dođe do što više stanovnika općine.

- Nastojimo da za svaku populaciju našeg stanovništva, od djece koja se rađaju, pa do penzionera, pronađemo način da osjete da su dio ove lokalne zajednica i da ih ona podržava u onome što im je potrebno. Posebno smo razvili nekoliko programa kada je u pitanju podrška zapošljavanju. Jedan od ciljeva našeg Programa „Pokrenimo Novi Grad zajedno“ je da najmanje pet posto budžetskih sredstava bude usmjereno u podršku privredi. Jedna od mjera koja je počela prošle godine, a tiče se podrške početnicima u biznisu - samostalne ugostiteljske radnje, trgovačke radnje, obrti, itd. je i sufinansiranje njihovih mjesečnih troškova u trajanju od dvije godine - kazao je načelnik Efendić.

Džemaludin Kahrović, pomoćnik općinskog načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj, istakao je da je općinska služba svima dostupna i pozvao ih da koriste usluge Centra za razvoj biznisa koji se nalazi u prizemlju zgrade Općine, a koji pruža direktnu i elektronsku komunikaciju, gdje mogu ostaviti e-mail adresu, te svakodnevno dobijati informacije koje mogu biti značajne za donošenje njihovih poslovnih odluka.

- Mi provodimo set mjera podsticaju privredi i zapošljavanju. One su definisane našim strateškim dokumentima, prije svega Strategijom razvoja za period 2014-2020. godina i nije slučajno da se ovako razvija set podsticajnih mjera i projekata u našoj općini - izjavio je Kahrović, napominjući da je zahvaljujući provođenju seta mjera u periodu od 2013. od kada se počinju primjenjivati, do 2018. godine, došlo do smanjenja nezaposlenih osoba na području općine Novi Grad (oko 3.600 osoba) i do značajnog broja zapošljavanja novih uposlenika u privrednim subjektima koji djeluju na području naše općine.

Među korisnicima podsticajnih mjera je Bojana Šutvić koja je u januaru ove godine registrirala obrtničku djelatnost – Agenciju za reklamu i propagandu “Number one“, a već u maju zaposlila je još jednu osobu.

- Prije svega, nama koji tek počinju u biznisu svaka podrška je bitna, zato što je vrlo teško na samom početku osigurati sredstva. S druge strane, jako nam je bitno zato što nekako danas u poslovnom ambijentu vrlo su česte negativne ocjene ambijenta. Ako imate jasnu viziju i ako ste vrijedni i uporni, i uz podršlu lokane zajednice, mislim da se može uspjeti - naglasila je Šutvić.

U općini Novi Grad prošle godine registrirano je 350 novih početnika u biznisu od kojih je 120 ostvarilo pravo na subvencioniranje troškova od Općine. Uz to Novi Grad je prva lokalna zajednica koja je u privredu općine Novi Grad plasirala oko 40 miliona KM kroz povoljnu finansijsku liniju i uz subvencioniranu kamatnu stopu, što je rezultiralo otvaranjem oko hiljadu novih radnih mjesta. To i još 15-tak mjera i projekata koji se realiziraju uz podršku partnera, daju značajan doprinos poslovnom ambijentu koji je kreiran u ovoj lokalnoj zajednici, navodi se u saopćenju općinskle Pres-službe.

