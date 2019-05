Rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi kazao je za Dnevni avaz da je ekonomska slika u BiH mnogo bolja nego prethodnih godina.

Francisco Parodi / 24sata.info

Po njegovim riječima, bh. ekonomija je rasla nešto više od tri posto u prošloj godini i očekivati je još bolje rezultate.



- Očekujem sličan nivo rasta u 2019. godini i poslije. Nezaposlenost je od 2015. smanjena za nešto više od devet posto. Ukupni budžetski suficit vlada na svim nivoima je prošle godine bio dva posto BDP-a. Znači, ekonomija je u mnogo boljem stanju nego 2015. godine - rekao je Parodi.



- No, i pored toga, potrebno je mnogo još toga da se uradi - smatra on.



- Potrebno je da se još radi da biste povećali rast, značajnije smanjili nezaposlenost i poboljšali životne uvjete stanovništva. MMF će rado raditi s vlastima na postizanju ovih ciljeva - kaže Parodi.



Na pitanje smatra li da će ove godine doći do privatizacije BH Telecoma i HT Eroneta, što je bio jedan od uvjeta da BiH dobije tranšu kredita od MMF-a, Parodi je rekao: "Nisam u poziciji da odgovorim na to pitanje. Međutim, vjerujem da vlasti ne razmatraju privatizaciju ovih preduzeća. Mislim da je pitanje u pogledu budućnosti telekoma u vlasništvu Federacije BiH bolje uputiti vlastima - kazao je Parodi.



Kada je u pitanju Zakon o akcizam u BiH koji, s obzirom na porast šverca duhanskim proizvodima i nije dao željene rezulatate, Parodi ističe da je to izazov koji je potrebno riješiti pažljivo prateći porezne stope u susjednim zemljama kao i provođenjem kontrola na granicama.



- Smatramo da se stope akciza na duhan i duhanske proizvode trebaju približiti stopama u EU, ne samo zbog rješavanja pitanja utjecaja duhana na javno zdravlje već i zbog financiranja troškova koje konzumiranje duhana ima po sistem javnog zdravlja - rekao je za Parodi.





