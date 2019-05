General Grange (Ret.), poslovni konsultant kompanija u farmaceutskoj industriji, pridružio se kompaniji Bosnalijek na poziciji savjetnika Uprave, gdje će raditi na razvoju poslovanja i međunarodnoj ekspanziji.

Foto: 24sata.info

Farmaceutska kompanija Bosnalijek postavila je penzionisanog američkog generala David Grange-a za savjetnika Uprave. U okviru planova za međunarodnu ekspanziju poslovanja, Nedim Uzunović, direktor kompanije, izabrao je generala za savjetnika zbog njegovog iskustva u radu sa međunarodnim farmaceutskim i biotek kompanijama, kao i velikog znanja, mreže kontakata i poslovnih sposobnosti, koje će pomoći u daljem poslovnom razvoju Bosnalijeka i širenju poslovanja na nova tržišta.



Bosnalijek je međunarodna kompanija koja uspješno posluje na tri kontinenta, i koja je u regionu prepoznata kao lider u farmaceutskoj industriji. Ovo je veoma značajan korak za Bosnalijek i pojačanje koje će doprinijeti još boljem pozicioniranju njenih proizvoda i usluga na novim tržištima. Poseban fokus je na poslovima out-licensing-a koje planiramo ponuditi na američkom tržištu kao i proširenje izvoza u zemlje Bliskog istoka i Afrike.



„Kao vodeća farmaceutska kompanija iz Bosne i Hercegovine, Bosnalijek se širi na nova tržišta. Posebno smo fokusirani i zainteresovani za prilike koje nam se otvaraju na američkom tržištu na kome bismo velikim američkim farmaceutskim kompanijama ponudili usluge out-licensing-a i ugovorne proizvodnje, a planiramo i širenje na nova tržišta na Bliskom istoku i Africi, kroz izvoz širokog portfolia naših lijekova koji se proizvode ovdje u Bosni i Hercegovini. Upravo zato, general Grange, u ulozi savjetnika Bosnalijeka, donijet će kompaniji novu perspektivu, iskustvo, znanje i kontakte, koji će nam pomoći da rastemo i da se dalje širimo u pravcu izgradnje Bosnalijeka u veliku međunarodnu kompaniju. Veoma sam zahvalan generalu što je prihvatio moj poziv da nam se pridruži, čime sam realizovao ideju koju imam već duže vrijeme, da naš tim ojačam ekspertom svjetskog ranga poput generala Grange-a, koji će pomoći kompaniji na putu daljeg razvoja i osvajanja novih tržišta“, izjavio je Nedim Uzunović, direktor kompanije Bosnalijek.







General David Grange (Ret.) poznat je, ne samo po svojoj vojnoj karijeri, već i po značajnom iskustvu u farmaceutskoj industriji, kao i u sektoru kliničkih istraživanja. U svojoj bogatoj karijeri, general je bio na pozicijama izvršnog direktora kompanija Pharmaceutical Product Development Inc i Pharm-Olam International, Ltd, a od februara 2018. godine direktor je Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. General je također član odbora mnogih neprofitnih organizacija.



Prilikom preuzimanja nove uloge savjetnika u Bosnalijeku, general Grange je istakao: „Impresionirala me je izuzetnost ove kompanije, kao i njihov kvalitet rada i poslovni planovi za međunarodnu ekspanziju, na kojima ću zajedno sa Nedimom raditi sa ciljem da pozicioniramo Bosnalijek kao partnera od povjerenja vodećim međunarodnim farmaceutskim kompanijama, kako na polju out-licensing-a i ugovorne proizvodnje, tako i u oblasti izvoza. Svoje dosadašnje iskustvo, znanje i mrežu kontakata iskoristit ću da pomognem kompaniji Bosnalijek da dalje razvija svoje poslovanje i širi se na nova tržišta.“



U posljednjih deset godina, izvoz kompanije Bosnalijek uvećao se tri puta, sa prosječnim godišnjim rastom od 13 posto. Ovaj rezultat najbolje pokazuje stalni rast kompanije, koja je posvećena potrebama svih svojih potrošača, zaposlenih, dioničara i poslovnih partnera. Vizija kompanije je da se hrabro upusti u nove oblasti, investirajući u razvoj najmodernije tehnologije i rješenja, kao i u znanje, talenat i mlade, kako bi bila lider u stvaranju novih trendova u farmaceutskoj industriji u našem regionu.





(24sata.info)