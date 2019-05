Privredna komora FBiH, u saradnji sa USAID WHAM projektom, organizirala je premijerni nastup firmi bh. automobilske industrije na sajmu “Global Automotive Components and Suppliers Expo 2019” u Stuttgartu.

Foto: FENA

Od 21. do 23. maja , u sklopu “Stuttgart Automotive Week 2019”, kao jedna od pet tematskih sajamskih cjelina održava se “Global Automotive Components and Suppliers Expo 2019”.



Privredna komora Federacije BiH, u saradnji sa USAID WHAM projektom, osigurala je nastup pet kompanija iz automobilskog sektora BiH, te ovom prilikom kompanije-izlagači imale su priliku da se pokažu u najboljem svijetlu i predstave asortiman njihovih proizvoda i usluga.



- Pored toga, ovaj sajam predstavlja izuzetnu priliku za bosanskohercegovačke kompanije da ojačaju postojeće i ostvare nove poslovne kontakte - saopćeno je iz Privredne komore FBiH.



Na zajedničkom štandu površine 54 m2, kompanije iz BiH imale su priliku da predstave svoje najnovije proizvode i dostignuća, kao i da prezentuju najnovije tehnike i tehnologije koje koriste prilikom izrade i obrade automobilskih dijelova i komponenti.



Kompanije koje su se predstavile na prestižnom sajmu “Global Automotive Components and Suppliers 2019” ove godine su: Pobjeda d.d. Tešanj, MDG International Vogošća, Plamingo d.o.o. Gračanica, SurTec Eurosjaj d.o.o. Konjic i Cromex d.o.o. Prijedor.



Pored navedene tematske cjeline, u okviru “Stuttgart Automotive Week 2019” predstavljene su sljedeće oblasti: Engine expo + The POWERTRAIN technology show; Automotive interiors EXPO 2019 Europe; Automotive testing EXPO 2019 Europe; Autonomous Vehicle TECHNOLOGY EXPO 2019.



Ovogodišnji sajam je održan na površini višoj od 50.000 m2 , sa više od 900 izlagača iz 90 zemalja.



- Pored brojnih posjeta, vrlo bitno je naglasiti posjetu predstavnika Daimler AG prvog dana sajma zajedničkom štandu BiH. Tom prilikom se razgovaralo o planovima Daimler AG za budućnost kao i trenutnim trendovima, te na koji način kompanije iz BiH mogu postati dobavljačima Daimler AG-a, odnosno kako najlakše da se uključe u lanac dobavljača – navodi su u saopćenju.



Dodaje se da su koordinator Projekta “Razvoj automobilske industrije FBiH” Armin Hodžić i predstavnici Daimler AG-a dogovorili, kao naredni korak, što skorije predstavljanje kompanija automobilske industrije BiH predstavnicima Daimler AG-a, odnosno održavanje ciljanih B2B sastanaka te povezivanje kompatibilnih automotiva kompanija BiH i SR Njemačke.



Drugog dana sajma, zajednički štand je posjetio i Generalni konzul BiH u Štutgartu Began Muhić te predstavnici Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH, direktor Gordan Milinić i šef odjela za promociju i ulaganje Nina Pobrić.



Tokom razgovora, potpredsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je generalnog konzula upoznao o trendovima i potencijalima automobilske industrije BiH, koji je tom prilikom izrazio zainteresiranost, te svoje kapacitete stavio na raspolaganje za ostvarivanje što bolje povezanosti i saradnje između autokompanija ove dvije zemlje.



Predstavnik organizatora sajma UKI Media & Events, Humphrey Lee, informirao je predstavnike Privredne komore FBiH da je rezervacija sajamskog prostora za narednu godinu već počela i da je 40 posto prostora za sljedeću godinu zakupljeno već prvog dana sajma.



Na sajmu se može vidjeti budućnost automobilske industrije i brzina promjena koje se dešavaju u ovoj grani industrije. Upravo to nalaže bosanskohercegovačkoj automobilskoj industriji da prati trendove i nastavi aktivno prisustvo na svjetskim smotrama proizvođača dijelova i komponenti automobila koje pokazuju pravac razvoja automobilske industrije – saopćeno je iz Privredne komore FBiH.





(FENA)