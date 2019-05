Vršilac dužnosti direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić kaže da je najveći problem s kojim se Fond susreće u svom poslovanju to što poslodavci, unatoč zakonskoj obavezi, ne uplaćuju poseban doprinos koji je osnovni izvor finansiranja projekata zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

- To znači da na svakog 16. radnika, ukoliko nemaju zaposlenu osobu sa invaliditetom, uplaćuju poseban doprinos na račun Fonda. Društveno odgovorne kampanje to urade, dok one koji to ne rade ne snose posljedice – ističe Baljić za Fenu.

U protekle četiri godine, kako kaže, radilo se na potsticanju poslodavaca da poštuju zakonske odredbe u pogledu zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

- Unatoč svim problemima postigli smo izuzetne rezultate rada, što su uvidjeli i delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koji su ove sedmice na vanrednom zasjedanju prihvatili izvještaje o poslovanju. Obezbijedili smo sredstva za zapošljavanje za više od 1.000 osoba sa invaliditetom u Federaciji. To su osobe čiji je stepen invalidnosti 60 posto i više – rekao je Baljić.

U posljednje tri godine zaposleno je više od 3.300 osoba, što je gotovo pet puta više u odnosu na period od 2011. do 2015. godine.

- Sufinansiramo njihovo školovanje, kvalifikaciju, prekvalifikaciju kao i osposobljavanje za određeni posao, te ih stimulišemo tokom rada. Ako bi se poboljšala disciplina poslodavaca pri uplati posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, u naredne četiri godine mogla bi biti osigurana sredstva za zapošljavanje dodatnih 5.500 osoba – kazao je Baljić i dodao da očekuje da će delegati, kao i poslanici Federalnog parlamenta posebnu pažnju posvetiti rješavanju radno-pravnih i statusnih pitanja osoba sa invaliditetom.

Također, smatra, potrebno je da se sagledaju mogućnosti za dalji razvoj što kvalitetnijeg procesa priznavanja prava na profesionalnu rehablitaciju osoba s invaliditetom, u skladu sa afinitetima osoba s invaliditetom, njihovom preostalom radnom sposobnošću te potrebama tržišta rada, kao ključni faktor za održivo zapošljavanje osoba s invaliditetom.

