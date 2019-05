Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović najavio je u razgovoru za Fenu da će Ministarstvo u korist građana na tržištu prometa naftnih derivata uskoro ponuditi mobilnu aplikaciju o cijenama goriva na svim benzinskim pumpama.

Foto: 24sata.info

– Moći će se koristiti na svim mobilnim aparatima, te će se korisnici u bilo koje doba dana moći informisati o najpovoljnijim cijenama goriva. Dakle, bit će prikazane cijene od najnižih do najviših – rekao Vujanović.



Pojašnjava da će svaki vozač putem aplikacije odnosno navigacijskog sistema biti upoznat gdje da natoči gorivo po najpovoljnijim uvjetima odnosno pratiti kretanje cijena na benzinskim pumpama i usporedili ih.



– Uvjeren sam da će ova aplikacija pospiješiti i kvalitet turističke ponude, jer će uticati na to da turisti lakše planiraju svoje maršute na području Federacije BiH – istakao je Vujanović.



Govoreći o maloprodajnim cijenama naftnih derivata kaže da se raspon kretao od 20 do 30 feninga.



– Ako gledamo prosjek da je jedan rezervoar u automobilu oko 50 litara dolazimo do ušteda od 10 do 15 KM. Građani će tako zadržati kupovne navike u pogledu racionalizacije jer će tačno znati lokaciju benzinske pumpe s najjeftinijim cijenama. Mislim da je svakom građaninu u današnjem vremenu stalo da uštedi 10 KM – naglasio je Vujanović.



Uz dodatno povećanje prava i zaštite potrošača te pružanje nove usluge vozačima Federalno ministarstvo trgovine želi potaknuti i tržišno natjecanje među trgovcima motornim gorivima.



– Aplikacija, koja bi ove godine trebala biti u opticaju, predstavljat će „tržišnu utakmicu“ među ponuđivačima naftnih derivata. Oni će cijenu moći najaviti kada god požele. Distributeri nafte i naftnih derivata konstantno prate kretanja cijena nafte na svjetskom tržištu i koriguju cijene čim dođe do promjena cijena ovog energenta – dodao je Vujanović.



Za trgovce aplikacija će značiti da će oni koji budu imali cijene znatno više od drugih, riskirati gubitak tržišta i obratno, oni s povoljnim cijenama mogu očekivati veći tržišni uspjeh.

(FENA)