Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo na Godišnjoj skupštini Evropske banke za obnovu i razvoj (ERBD) tražit će investicije za tri projekta.

Arhiv / 24sata.info

To su, kako je potvrdio premijer Kantona Sarajevo Edin Forto na današnjoj pres-konferenciji, inovacijsko- tehnološki park na Šipu, edukacioni i rekreacioni eko kamp na Bijambarama i privatizacija hotela Igman.



- Konferencija EBRD-a je odlična prilika da prezentiramo ove projekte. Da bi postali uspješna sredina, moramo postati uspješna poslovna destinacija - kazao je Forto.



Ključan strateški projekt za Vladu u narednom periodu je „Biznis zona Šip“, odnosno izgradnja inovacijsko- tehnološkog parka na području Šipa, gdje bi bile smještene sve IT kompanije iz Sarajeva.



- Za to smo pripremili sve, te nam jedino nedostaje investitor. Radi se o projektu koji predviđa oko 85.000 kvadratnih metara kombinovane gradnje - rekao je direktor Zavoda za izgradnju KS Mirza Hulusić.



Ministar finansija KS Amel Kovačević ocijenio je da je Evropska banka za obnovu i razvoj pouzdan partner Vladi Kantona Sarajevo.



- Ponosni smo što se ova konferencija događa u Sarajevu, gdje će doći više od 2.000 stručnjaka i donosioca odluka u finansijskom sektoru. Kao njihovi domaćini želimo skrenuti pažnju i na druge sadržaje u gradu poput prirodnih ljepota i kulturno-historijskog naslijeđa - dodao je Kovačević.



Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta osvrnuo se da trenutno sa EBRD-om Vlada ima aktuelna dva projekta koji se tiču cestovne infrastrukture i javnog prijevoza.



- Oni su faktički u završnoj fazi, te u ovoj godini očekujemo potpisivanje ugovora o tim projektima. Planiramo pokrenuti rekonstrukciju cijele pruge od Marijin Dvora do Ilidže, što iznosi 26 km u oba smjera, kao i kupovinu novih tramvaja i trolejbusa. Na taj način kompletan aranžman sa EBRD-om oko javnog prijevoza trebao bi iznositi oko 35 miliona eura. Drugi projekt tiče se prve transverzale i tu imamo dogovor od 38 miliona eura za gradnju tunela Kobilja Glava - kazao je Šteta.



Za potencijalne investitore Vlada KS pripremila je brošuru "Investirajte u Kanton Sarajevo".



(FENA)