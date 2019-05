ArcelorMittal Prijedor smanjuje proizvodnju i broj zaposlenih kako bi produžili životni vijek rudnika u Omarskoj, saopćeno je iz ove kompanije.

- Zbog stalne neizvjesnosti oko dugoročne budućnosti proizvodnje željezne rude u Prijedoru, ArcelorMittal Prijedor je morao donijeti tešku odluku o smanjenju proizvodnje željezne rude sa 1,5 na 1,0 milion tona, kako bi zaštitio što veći broj zaposlenih u dužem vremenskom periodu – naveli su u saopćenju.



Dodaju da će ArcelorMittal Zenica, kao jedini kupac ArcelorMittal Prijedor, smanjiti svoju potrošnju željezne rude iz Omarske i umjesto toga uvoziti dodatnu količinu željezne rude od dobavljača van Bosne i Hercegovine.



- Smanjenjem proizvodnje na milion tona godišnje, efektivni vijek rudnika Omarska biće produžen za period do 10 godina. Bez preduzimanja ovih mjera, rudnik će morati da se zatvori 2025. godine - naveli su u saopećnju.



Očekuje se da će novi plan biti u primjeni počev od 1. septembra 2019. godine.



- Duboko žalimo što će ove suštinske mjere neizbježno dovesti do gubitka 300 zaposlenih u ArcelorMittal Prijedor. To je značajan procenat od oko 800 zaposlenika u ArcelorMittal Prijedor, ali smo bili prisiljeni da donesemo ovu tešku odluku zbog nesigurnosti postojanja budućnosti rudarstva u Prijedoru. Kompanija će blisko sarađivati s predstavnicima Sindikata i pružiti svu moguću pomoć ugroženim zaposlenicima - istakli su iz “Mittala”.





