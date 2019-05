Program Godišnje skupštine Evropske banke za obnovu i razvoj (ERBD) počinje danas i u naredna tri dana održavat će se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Foto: Fena

Tim povodom BiH će posjetiti predstavnici poslovne zajednice, investitori, visoki vladini zvaničnici (guverneri EBRD-a, ministri finansija, ekonomije, trezora ili Centralne banke), te predstavnici organizacija civilnog društva. Njih 2.886 se već registrovalo.



U fokusu programa konferencije će biti tema “Povezivanjem ekonomija do snažnijeg rasta”, koja se odnosi na sve zemlje regiona, kao i predstavljanje mogućnosti za ulaganja na području cijelog zapadnog Balkana.



Tako će se, u naredna tri dana održati veliki broj paralelnih dešavanja, kroz koje će biti govora o temama, poput digitalizcije, tehnologije, zelenih gradova, migracija, te srednjih i malih preduzeća, odnosno načina prevazilaženja izazova s kojima se susreću.



Također, održava se i susret lidera zemalja zapadnog Balkana, kojem će prisustvovati predsjednik Crne Gore, Milo Đukanović, premijer Albanije Edi Rama, predsjednik Kosova Hashim Thaçi, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, te premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev. Bosnu i Hercegovinu će, u tom dijelu programa, predstavljati predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.



Kao dio pratećeg programa tog događaja, održava se i sesija “Investirajte u BiH – Investirajte u profitabilne projekte”, kroz koju će naša zemlja, svim prisutnima, predstaviti svoja strateška područja, potencijale, ali i benefite geostrateške pozicije.



Besprijekoran protok tako obimnog događaja zahtjeva i ulaganje značajnih napora u organizaciju, na kojoj se radi već od prošle godine. Koordinaciono tijelo organizacije samog događaja se, primjera radi, sastoji od 10 pododbora, a na organizaciji i implementaciji događaja angažovano je i oko 500 pojedinaca iz lokalne zajednice.



Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović jučer su na pres- konferenciji istaknuli značaj održavanja Godišnjeg sastanka guvernera EBRD-a koji će biti održan od 7. do 9. maja u Sarajevu.



- Imat ćemo priliku da ugostimo skoro 70 delegacija guvernera EBRD-a kao i mnoge poslovne ljude iz 38 ekonomija s kojima Evropska banka za obnovu i razvoj ima svoje konekcije. Ovo će biti izuzetna prilika da pokažemo investicione potencijale BiH, da BiH prikažemo u jednom drugom, mnogo pozitivnijem svjetlu, da na najbolji način ugostimo predstavnike finansijskog sektora, potencijalne ulagače i one koji će u narednom periodu donositi vrlo značajne odluke kada govorimo o investicijama i budućim kreditima za naš region - rekao je Zvizdić.



Po njegovim riječima, zbog toga je tema ovogodišnjeg sastanka EBRD-a "Povezivanje ekonomija za jači rast“, kako bi definirali najefikasnije, najkvalitetnije modele za jačanje ekonomija posebno na području zapadnog Balkana.



- Ono što je važno istaći zašto je važan ovaj sastanak EBRD-a i zašto mi EBRD smatramo jednim od naših najvažnijih partnera, jeste činjenica da je od 1991. godine EBRD investirao preko skoro 12 milijardi eura na prostor zapadnoga Balkana. Samo u prošloj godini EBRD je uložio više od jedne milijarde eura kroz 67 projekata na zapadnom Balkanu. U 2018. nivo investicija, kreditiranja i ulaganja u BiH je bio 200 miliona eura, što je bilo značajno povećanje u odnosu na 2017. kada je to bilo 130 miliona eura. Očekujemo da će u 2019. taj iznos ići čak i do 300 miliona eura obezbijeđenih sredstava za projekte u BiH – naveo je Zvizdić.



Napomenuo je da će u fokusu i dalje biti izgradanja Koridora 5-C, panevropskog koridora koji povezuje srednju Evropu s BiH, kao i sredstva koja će biti vezana za energetski sektor, energetsku efiksanost i sektor malih i srednjih preduzeća.



- Očekujemo i potpisivanje određenog broja ugovora koji će u toku tri dana biti potpisani između institucija BiH i predstavnika EBRD-a – naveo je Zvizdić.



Ono što je naša namjera, dodao je on, jeste da povećamo nivo ulaganja EBRD-a u privatnom sektoru.



Najavio je da će u naredna tri dana biti više od 40 različitih događaja na šest lokacija.



- Kroz investicijsku agendu i investicijsku sesiju ćemo pokušati da prezentiramo one sektore za koje mislimo da imaju vrlo ozbiljan potencijal, kao što je IT sektor, turizam, auto-industrija, agri-kutura, proizvodnja hrane i razvoj drvne industrije, a isto tako ćemo nastojati da BiH predstavimo u najljepšem svijetlu – kazao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH.



Ocijenio je da je riječ o jednom od najznačajnijih, najvećih ekonomskih događaja i foruma u regionu, ne samo ove, nego posljednjih 10-tak godina, te da je to izvanredna prilika da se povežu investitori i ulagači sa onima koji kreiraju projekte u BiH, “da prezentiramo naše investicione potencijale i da prikažemo BiH kao vrlo atraktivnu lokaciju za ulaganje“.



- Naravno i da se na mnogo kvalitetniji, iskreni način povezujemo u regionu u smislu naše ekonomske saradnje, imajući u vidu probleme na koje nailazimo u posljednjim mjesecima, počevši od taksi koje su nam uvedene, ali i brojnih drugih takozvanih nevidljivih carinskih barijera u ekonomskim odnosima unutar regiona zapadnog Balkana. Zapadni Balkan ima ozbiljne resurse, riječ je o skoro 20 miliona ljudi. Sasvim sigurno možemo biti privlačni onim investitorima koji mogu biti integratori različitih oblika proizvodnje i investicija na području zapadnog Balkana – smatra Zvizdić.



Po njegovim riječima, prezentirati to pred gostima koji imaju kapacitet da odlučuju o investicijama, kreditiranju i projektima je zaista jedna izvanredna šansa.



Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je da će dio događaja biti održano u zgradi PSBiH i Vijeća ministara BiH, Swiss hotelu i Holidayu. Bit će više od 40 događaja tokom tri dana.



- Ono što je za nas posebno važno je, prije svega, da pokažemo da možemo da organizujemo jedan tako važan događaj kao što je ovaj, sa velikim brojem događaja i mitinga, ali i s velikim brojem učesnika, a sa druge strane da se predstavimo kao zemlja koja vrijedi i koja je dobro mjesto za investicije. To je posebno važno za onaj drugi dan kada ćemo se kao zemlja predstaviti – istaknuo je ministar Šarović.



Imajući u vidu da će dodatno ovaj događaj da upotpuni i sastanak lidera zapadnog Balkana, Šarović vjeruje da će i sama regija da pošalje ključnu poruku, a to je da je ovaj prostor i dobro mjesto za investicije.



- Ja sam uvjeren da ćemo tu šansu kao zemlja svakako da iskoristimo – zaključio je Šarović.



(FENA)