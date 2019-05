U susret predstojećem Godišnjem sastanku Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dr. Anto Domazet ističe da je investicijska konferencija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koja će naredne sedmice biti održana u Sarajevu, jako značajna za Bosnu i Hercegovinu.

Anto Domazet / FENA

- Tu će se okupiti elita evropskog i svjetskog biznisa, što znači da ćemo imati priliku da prezentujemo različite poslovne mogućnosti, ali i da budemo u žiži odluka, koje se donose na evropskom i svjetskom nivou. Jer, svjetska i evropska ekonomija su u velikom previranju. Dakle, sagledat će se kakva je budućnost svjetske ekonomije, može li se očekivati recesija, koje su politike i strategije za prevenciju takvih pojava, te šta BiH u tom smislu može da uradi. To su itekako značajne teme - kaže dr. Domazet.



Ističe da strateške industrije, koje će biti fokus Investicijske konferencije EBRD-a u Sarajevu, kao što su informacione tehnologije (IT) i turizam, imaju važnu ulogu u budućem razvoju ekonomije, a samim time i Bosne i Hercegovine.



- To su izuzetno značajne oblasti za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da tu zaista možemo ponuditi puno. U informacijskim tehnologijama imamo vrlo talentirane ljude. Ali, ako ne stvaramo nikakve uvjete da oni ostanu u ovoj zemlji, oni će biti dobra radna snaga u zapadnim zemljama. Po mom mišljenju, IT sektor je najbolji obrazac reformi koje su potrebne u Bosni i Hercegovini - poručio je profesor Domazet.



Naglasio je da je to prvenstveno reforma u školskom sistemu.



- Djecu treba od vrtića podučavati IT pismenosti i omogućiti im kontakte sa računarima, pratiti ih kao talente, omogućavati da, u daljem školovanju, odnosno u srednjoj školi, pa potom i na univerzitetu, uz povoljne start up mogućnosti, iskoriste svoje talente. Za sve to moraju imati prilike u Bosni i Hercegovini - stav je Domazeta.



IT biznis je, kaže, globalizirani biznis i jako je važno da bude lociran u Bosni i Hercegovini.



- On tržišta ima u čitavom svijetu. Dakle, momci i djevojke mogu servisirati i američka i pacifička tržišta i to uopće nije nikakav problem - ističe Domazet.



Što se tiče turizma, navodi profesor Domazet, Bosna i Hercegovina zaista ima konstantno rastuće rezultate.



- Moramo prevazići fazu u kojoj se turizam razvija organski, na bazi tržišnih poticaja, a uključiti i svjesnu akciju, odnosno dopunsku akciju institucija BiH, institucija entiteta, te gradskih i općinskih institucija, kako bi se turizam usmjerio u pravcu održivosti i to ekonomske, socijalne i ekološke - poručio je Domazet.



Bosna i Hercegovina će 7., 8. i 9. maja biti zemlja domaćin jednog od najznačajnijih događaja u posljednjih dvadesetak godina, Godišnjeg sastanka Odbora guvernera EBRD-a, povodom kojeg će, prema procjenama, ugostiti više od 2.000 predstavnika međunarodne poslovne zajednice, investitora, visokih vladinih zvaničnika (guverneri EBRD-a, ministri finansija, ekonomije, trezora ili Centralne banke) te predstavnika organizacija civilnog društva.





(FENA)