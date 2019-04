Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je za Fenu da je potrebno raditi na povećanju dozvoljenog standarda na tržistu automobila u BiH i da se omogući što povoljniji uvoz hibridnih odnosno vozila na električni pogon što do sada nije slučaj.

Mirko Šarović / 24sata.info

Trend je da se što je više moguće izbaci upotreba dizelskih vozila, a da se njihova upotreba zamijeni vozilima na električni pogon.



U tom cilju Ministarstvo je pokrenulo inicijativu kako bi imali bescarinski uvoz vozila.



- To će snažno uticati na zaštitu prirodne sredine. Poznato je da vozila utiču na zagađenje u cijeloj zemlji sa 30 posto to jest jednu trećinu. Sada se mogu uvesti automobili sa Euro 4, što nije dobro za okolinu - konstatovao je Šarović.



Dodaje da će u narednim danima Vijeću ministara BiH biti dostavljena nova odluka Ministarstva, koja se odnosi na mogućnost uvoza automobila u BiH samo sa minimalnim standardom Euro 5.



Donošenje ove odluke prvobitno je inicirala Privredna komora Federacije BiH, čiji potpredsjednik Mirsad Jašarspahić za Fenu kaže da je postignuta suglasnost i sa Privrednom komorom Republike Srpske.



- Pored ekološkog aspekta, želimo ograničiti da Euro 4 bude standard za uvoz rabljenih vozila, a Euro 5 za nove automobile. Na taj način ćemo unaprijediti standard u oblasti zaštite životne sredine sa aspekta korištenja vozila – rekao je Jašarspahić.



Upozorava da je potrebno naći način da BiH ne postane deponija starih automobila iz EU.



- Inače, o razvoju automobilske industrije u našoj zemlji dovoljno govori činjenica da u Evropi ne postoji ni jedan brend auta da nema dio proizveden iz BiH. S obzirom na to da sve više proizvođača automobilske industrije seli svoje pogone, a region Balkana im je idealan za sljedeću lokaciju potrebno je da se stvori jedna kritična masa dovoljnog broja dobavljača, proizvođača komponenti. Zato je naš cilj da dodatno razvijemo grupaciju automobilske industrije što znači da imamo veliki broj proizvođača komponenti. To je preduslov da se jedan veliki brend smjesti na područje regiona – potcrtao je Jašarspahić.





(FENA)