Grčka aviokompanija Aegean Airlines uspostavit će letove od Atine do Sarajeva od 13. juna do sredine septembra.

Letovi će biti realizirani dva puta sedmično, putem kćerke kompanije Aegean Airlinesa - Olymic Air, avionom Bombardier Dash 8-Q400 sa 78 mjesta, potvrdila je Feni glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo Sanja Bagarić.



S obzirom na to da je Sarajevo sve zanimljivija turistička destinacija, postoje neke najave za novim linijama, a i aviokompanije koje trenutno operiraju sa Međunarodnim aerodrom Sarajevo su već najavile proširenje i povećanje broja svojih letova.



- Ljeto je naprometniji period godine na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, kada imamo veliki broj čarter letova, određeni avio prijevoznici uvode sezonske letove, a redoviti povećavaju broj letova. Pa tako i ovo ljeto, osim novih linija prema Berlinu i Ateni, avioprijevoznik Swiss ponovno uvodi dva puta sedmično letove prema Cirihu, kao i svako ljeto, dok kompanija Air Arabia ponovno uvodi svakodnevne letove prema Šarži - kazala je Bagarić.



Iako je bilo planirano da niskotarifni njemački prijevoznik Eurowings uvede sezonske ljetne letove za Berlin, Bagarić kaže da je ipak donesena odluka da se od 3. juna uvode redovna linija za Berlin iz Sarajeva i to tri puta sedmično.



- Letovi će najprije biti organizirani dva puta sedmično - ponedjeljkom i petkom, a od 30. juna bit će uveden treći let nedjeljom. Letovi na ovoj relaciji će se obavljati sa glavnog aerodroma Tegel u Berlinu - kazala je Bagarić.



Još jedna nova kompanija, Flynas iz Saudijske Arabije od 2. juna do 30. augusta najavila je tri puta sedmično letove na relaciji Riyadh - Sarajevo, srijedom, petkom i nedjeljom.



I kompanija FlyBosnia, prva sa bh. nacionalnim predznakom, nakon ugašenog B&H Airlinesa najavila je letove prema atraktivnim europskim destinacijama. Najavili su letove za Rijad, ali i letove na europske destinacije koje su tražene poput Frankfurta, Štokholma i Amsterdama.



Također i kompanije koje redovno operiraju tokom cijele godine sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo, tokom ljetne sezone redovno povećavaju broj letova, pa tako Turkish Airlines sa 11 letova sedmično prema Istanbulu, u ljetnoj sezoni broj letova povećava na 21 let sedmično (čak tri leta dnevno). Također za vrijeme ljetnje sezone planiran je i veliki broj čarter letova prema ljetovalištima u Turskoj.



Bagarić je istakla da je u ovom trenutku oko 20 avio prijevoznika, uključujući i sezonske i čarter letove, djeluje sa sarajevske zračne luke, koji povezuju Sarajevo sa otprilike isto toliko destinacija.



- Osim redovnih sezonskih letova, koje kompanije Swiss i Air Arabia imaju svako ljeto prema Zurichu i Sharjahi, od ovoga ljeta još otpočinju još i letovi prema Berlinu, Ateni, Riyadhu - kazala je Bagarić.



Sa Sarajevskog aerodroma najviše letova ima prema Istanbulu, te prema ovoj destinaciji lete trenutno dva avio prijevoznika, Turkish Airlines i Pegasus.



Dva puta dnevno tokom cijele godine sa Sarajevskog aerodroma imaju letovi prema Beču i Zagrebu.



- Također, prijevoznici iz Lufthansa grupacije (Lufthansa, Eurowings, Austrian Airlines i Swiss) prevoze značajan broj putnika sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Osim Istanbula, Beča, Zagreba i Minhena, popularne su i linije prema Dubaiju. Avio prijevoznik Flydubai, posebno tokom ljetne sezone ima svakodnevne letove i to nekoliko puta dnevno prema Dubaiju, a Air Arabia svakodnevno prevozi putnike prema Sharjahi koja je od Dubaija udaljena svega 20 kilometara - kazala je Bagarić.



Sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo aktuelnim redom letenja putnici mogu letjeti ka: Zagrebu, Beču, Istanbulu, Dohi, Štokholmu, Minhenu, Dubaiju, Kelnu, Cirihu, Beogradu, Ljubljani, Budimpešti, Antaliji, Kopenhagenu, Oslu, Getenburgu, Štutgartu, Šarži.



Nove linije od ovoga ljeta su prema Ateni, Berlinu i Rijadu. Njima će Sarajevo biti povezano sa ukupno 21 destinacijom.



Rast koji Međunarodni aerodrom Sarajevo bilježi zadnjih godina se nastavlja i u prvom kvartalu ove godine, pa je tako u prva tri mjeseca kroz MAS prošlo 174.508 putnika, što također predstavlja rast od više od tri posto u odnosu na isti period prošle godine.





