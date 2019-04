Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na 10. Sarajevo Business Forumu (SBF) koji je počeo danas kazao je kako je BiH stabilna zemlja za biznis.

Foto: 24sata.info

Dodik je tom prilikom kazao kako je forum dobra prilika da se ohrabri u razvijanju boljih odnosa, a razvoj učini sigurnijim. Podsjetio je kako je BiH složena zemlja, ali stabilna za biznis.



"BiH jeste stabilna zemlja za biznis i to pokazuje vrijeme koje smo iza sebe ostavili. U BiH možete slobodno da investirate i sa sigurnošću da razvijete svoj biznis", rekao je Dodik.



Dodao je kako su prioriteti zemlje sigurnost, bezbjednost i razvoj.



"BiH je izašla iz perioda kada je trebala humanitarnu pomoć, pomoć u pogledu rekonstrukcije. Danas nam treba pomoć u razvoju, a razvoj opet mora da bude od obostranog interesa", smatra Dodik.



Nada se da će biti nastavljena saradnja stranih investitora s poduzetnicma u BiH. Poručio je kako je najvažniji prioritet priključenje Evropskoj uniji (EU), čemu teže političke strane u zemlji.



Rekao je kako je potrebna pomoć BiH na putu ka EU. Istakao je da to ne znači da će BiH ostati zatvorena za saradnju s drugim zemljama.



Naglasio je kako se neće odustati od priključenja EU, ali će biti nastavljena saradnja i s Turskom, Malezijom, Marokom, Kinom, Rusijom..



"BiH postaje, kao i čitav region, u pogledu biznisa veoma interesantna za ulaganja iz Kine, ali i saradnje koje se ostvaruju s Rusijom na planu energetskog sektora", rekao je Dodik.



Poručio je kako je BiH svjesna da je samo ubrzan razvoj može odmaknuti od bilo kakvih destabilizacija.



"Jedna od najvećih destabilizacija, koja u ovom trenutku zahvata BiH je odlazak velikog broja mladih ljudi obrazovanih u ovoj zemlji, koji su stekli svoje diplome u našim školama. Sada odlaze negdje u svijet", istakao je Dodik.



Poručio je kako je neophodno napraviti održiv ekonomski sistem i odustati od ponude jeftine radne snage.



"Ovdje postoji dobra atmosfera za saradnju i želim vam uspjeh u poslovnim kontaktima koje ćete ostvariti", zaključio je Dodik.



Sarajevo Business Forum desetu godinu zaredom organizuje BBI banka u saradnji sa Islamskom razvojnom bankom (IDB) i drugim partnerima, a pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH. Trodnevna poslovno-investicijska konferencija ove godine se održava od 17. do. 19. aprila 2019. godine u glavnom gradu BiH. Gosti na ovogodišnji SBF dolaze iz 50 zemalja.

(AA)