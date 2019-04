Statistički podaci pokazuju da je izvoz iz BiH na Kosovo za prva dva mjeseca ove godine u odnosu na isti period lani manji za 97 posto.

Foto: Ilustracija / 24sata.info

Pomoćnik ministra za međunarodne trgovinske odnose u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Midhat Salić izjavio je za Fenu da je u prva dva mjeseca 2018. taj izvoz iznosio 17,5 miliona KM, a u dva mjeseca ove godine 500.000 KM, što znači 17 miliona KM manje.



- Uzimajući u obzir nepuna dva mjeseca prošle godine, odnosno period od kada su na Kosovu na snazi trgovinske takse, što je iznosilo oko 11,5 miliona KM, te kada se sve to sabere, to bi značilo da je za oko 28,5 miliona KM manji izvoz za ova nepuna četiri mjeseca - kazao je Salić, dodajući da je teško odrediti prave direktne i indirektne štete za bh. privredu.



Podsjetio da je krajem januara u Sarajevu održan sastanak delegacija BiH i Kosova na ekspertskom nivou na kome se razgovaralo o odluci Kosova o uvođenju taksi od 100 posto na robu iz Bosne i Hercegovine.



-Ukoliko se nešto želi riješiti mora se sjesti i razgovarati i mi smo tada razmjenili informacije i stajališta dviju strana da najprije vidimo šta je tačno, a šta nije, s obzirom na to da različite informacije saznajemo iz medija, kao što je slučaj i sa jučerašnjom izjavom premijera Kosova Ramusha Haradinaja - naveo je Salić.



Naime, kako su prenijeli srbijanski mediji, Haradinaj je izjavio „da mu niko više ne traži da ukine takse od 100 posto na uvoz robe iz Srbije i BiH“.



Salić je podsjetio da na januarskom sastanku nisu postigli dogovor, te da je ostalo na tome da će članovi delegacija ostati u kontaktu i dalje pokušavati riješiti problem.



- Mi se čujemo i razmjenjujemo e-mailove, ali javnosti je poznato da je ovdje problem politika, a ne stručnost i tehničke stvari. Oni su tada iznijeli šta je njihov uslov da bi taksu ukinuli, a to već prelazi u politički domen i na nekim drugim organima i institucijama je da se to pokuša riješiti – dodao je Salić.

