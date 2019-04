Bosanskohercegovačka telekomunikacijska kompanija BH Telecom prezentirala je i eksperimentalno pustila u rad signal za novu 4G+ mrežu na Međunarodnom sajmu gospodarstva koji je u utorak otvoren u Mostaru.

Foto: FENA

Vršitelj dužnosti generalnog direktora BH Telecoma Sedin Kahriman kazao je kako je dodjela dozvole za korištenje 4G mreže telekomunikacijskim operaterima u BiH jako važan događaj za telekom operatere, ali i za sve građane Bosne i Hercegovine.



- Jučer smo dobili dozvolu za korištenje 4G mreže, a danas smo eksperimentalno pustili signal kako bi naši korisnici tu mrežu mogli i testirati, a dozvolom je definirano da komercijalno puštanje 4G+ signala kreće 8. svibnja - kazao je Kahriman.



Svi korisnici koji budu željeli koristiti G4+ tehnologiju morat će zamijeniti svoje SIM kartice USIM karticama.



- Prije nekoliko dana krenuli smo s kampanjom kako bismo naše korisnike upoznali o potrebnim koracima koje moraju učiniti kako bi koristili 4G signal i zadovoljan sam činjenicom kako je značajan broj njih do ovog trenutka izvršio zamjenu. Do definiranog datuma komercijalizacije očekujem kako će veliki postotak naših korisnika biti spreman za korištenje svih pogodnosti kada je u pitanju ova tehnologija - kazao je Kahriman.



Istaknuo je kako će 4G+ tehnologija korisnicima omogućiti mnogo veće brzine prijenosa podataka nego što je to dosad bio slučaj.



- U pitanju je sigurno i preko deset puta veća brzina od 3G tehnologije koju smo dosad imali, ali osim USIM kartica, korisnici će također morati imati i mobilne uređaje koji podržavaju 4G tehnologiju - kazao je Kahriman.



Dodao je i kako će vrijeme do komercijalnog puštanja signala iskoristiti kako bi ispunili sve uvjete definirane licencom, ali i kako bi svojim korisnicima omogućili što bolju pokrivenost.



- BH Telecom je spreman i s velikim uzbuđenjem je dočekao dobivanje licence. Za naše krajnje korisnike najavljujemo brojne benefite, a kako sam već spomenuo radi se o jako velikim količinama prometa, ali i drugim pogodnostima za naše korisnike - kazao je Kahriman.







(FENA)