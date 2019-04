Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik otvorio je 22. Međunarodni sajam privrede u Mostaru, tokom kojeg će više od 860 izlagača iz 27 zemalja predstaviti proizvode i usluge posjetiocima iz četrdesetak zemalja.

Foto: 24sata.info

Kina je zemlja partner ovogodišnjeg Sajma, koji će trajati do subote, 13. aprila, do kada će predviđeno održavanje niza konferencija, prezentacija i poslovnih susreta privrednika.



Dodik je istakao kako je mostarski sajam postao najveća sajamska manifestacija u BiH, te mjesto na kojem se susreću privrednici, promovišu svoje poslove i prave dobre poslovne aranžmane, prenose Vijesti.ba.



''Mnifestacija koja je prije 22. godine počela u Mostaru tada sigurno nije pretendovala da bude ovako moćna i zapažena. Činjenica da je zemlja partner ovog puta Kina svakako govori o snazi ovog sajma, te činjenici da se on opaža ne samo u regionu, nego i na globalnom nivou'', poručio je Dodik.



Kako je konstatovao, činjenica da se privuče Kina da na ovaj način prihvati da bude prisutna, govori o interesu Kine, ali i naše sposobnosti da to učinimo.



''Inicijativa kineskog predsjednika, koja govori o pojasu i putu i inicijativa '16 + 1', koja je u jugoistočnoj Evropi okupila zemlje na razvoju ne samo važnih infrastrukturnih projekata, nego i privrednih preduzeća iz realnog sektora, govore o tome koliko je to važna šansa u trenucima kada globalna ekonomija posustaje, te kada ekonomija u regionu i Evropi pokazuju zastoje, a kineska ekonomija se prepoznaje kao jedna od najvažnijih kako bi se sačuvao generalno globalni rast'', naglasio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



On je podsjetio da je prošlogodišnja zemlja partner mostarskog sajma bila Srbija.



''Srbija danas ima najbrže rastuću ekonomiju u regionu i svakako može da bude priomjer i podsticaj za još bolju saradnju'', kazao je Dodik, te zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji prisustvuje svečanom otvaranju Sajma.



Dodik je naveo da Sajam ne predstavlja samo susret privrednika, nego i susret kultura.



On je poželio uspjeh i dobre poslovne aranžmane svim izlagačima na sajmu.



''Takođe želim da ohrabrim i buduće partnere da se okupe u Mostaru svaki put povodom ovako važnog događaja'', rekao je Dodik.



On je podsjetio da je Predsjedništvo BiH pokrovitelj mostarskog sajma, te da se na taj način ovaj sajam svrstava u najvažnije manifestacije u cijeloj BiH.



''Neka je uspješna sajamska manifestacija, neka poluči dobre poslovne rezultate i saradnje među poslovnim parnerima i vjerujem da ćemo se vidjeti i iduće godine'', zaključio je Dodik, proglasivši Sajam zvanično otvorenim.

(24sata.info)