Međunarodni aerodrom Sarajevo nekad i sad bio bi najbolji način otpočinjanja priče o 50 godina tog aerodroma. I u svakom dijelu te priče, njenom početku i trajanju, njenoj sadašnjici, utkani su ljudi. Davnih pedesetih, Aerodrom Sarajevo bio je vizija nekolicine koja je tu svoju viziju krajem šezdesetih pretočila u stvarnost.

Radovi na izgradnji aerodroma su počeli 1965. i konačno 2. juna 1969. godine je Aerodrom Sarajevo zvanično otvoren za civilni zračni promet - počinje svoju priču direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Armin Kajmaković.



Podsjeća kako je Sarajevski aerodrom značio prozor u svijet i nove mogućnosti za razvoj civilnog zrakoplovstva na ovim prostorima.



Isprva skroman promet vremenom se povećavao. Kandidatura Sarajeva za ZOI ’84 je bila poticaj za proširenje tadašnjih aerodromskih kapaciteta i novu terminalnu zgradu. Izgrađen je novi terminal, produžena pista, proširena platforma, instalirana nova oprema.



Za to vrijeme, po opremljenosti i sadržajima, sarajevski aerodrom se svrstao u red najopremljenijih u ovom dijelu Evrope. Promet se povećavao iz godine u godinu i onda je došao rat.



Svi aerodromski kapaciteti su u potpunosti uništeni te je veliki izazov bilo osigurati prvo minimalne uvjete za pružanje osnovnih aerodromskih usluga, a zatim i realizirati projekte obnove i rekonstrukcije.



Danas je Međunarodni aerodrom Sarajevo respektabilna kompanija s kontinuiranim rastom prometa iz godine u godinu.



- Prepoznale su to mnoge aviokompanije te danas imamo povezanost s velikim brojem evropskih i svjetskih metropola. Prošle godine smo opslužili više od milion putnika što je rekordan broj od postojanja Aerodroma. Posebno želim istaći da bez vizije menadžmenta, a naša je vezana za stalno poboljšanje aerodromskih kapaciteta, bez jasne opredijeljenosti, bez predanog rada svih zaposlenih, ovakav rast ne bi bio moguć - naglašava u razgovoru za Fenu direktor Kajmaković.



Kajmaković ističe kako 50-ti rođendan dočekuju radno u punom smislu riječi jer je u toku realizacija projekata dogradnje, proširenja i povećanja svih aerodromskih kapaciteta kako u prostornom, tako i u tehnološkom smislu.



Bit će osigurano dodatnih 10.000 m2 prostora jer je Međunarodni aerodrom Sarajevo dostigao i prešao nivo kapacitiranosti s postojećim terminalom (do jedan milion putnika godišnje).



Završetkom tih radova značajno će se povećati efikasnost aerodroma te dodatno unaprijediti razina i kvalitet usluga koje pružaju svojim poslovnim partnerima i korisnicima.



Sve što se radi je u pravcu povećanja kvaliteta usluge, unaprjeđenja poslovnog ambijenta, stvaranja modernog poslovnog okruženja u skladu s evropskim i svjetskim trendovima i najnovijim tehnološkim dostignućima.



- Od davne 1969. kroz ovu kompaniju je prošlo mnogo zaposlenih, sticali su radno iskustvo, usavršavali se, radili i penziju zaradili. Svima njima i svima nama želim sretnu godišnjicu. Želim nam još mnogo poslovnih uspjeha, novi milion putnika u skorijoj budućnosti, nove linije i veću ponudu naših usluga - zaključio je direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Armin Kajmaković.

(FENA)